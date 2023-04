Autorecyclebedrijf al derde keer slachtoffer van brandstichting: camerabeelden tonen hoe dader te werk gaat

MD Recycling, “het grootste autorecyclebedrijf van België” zoals eigenaar Ludo Mariën zelf zegt, is afgelopen zondag al voor de derde keer slachtoffer geworden van brandstichting. Op het bedrijfsterrein is een takelwagen in brand gestoken. In december en januari werden ook al takelwagens van het bedrijf in brand gestoken. Camerabeelden tonen nu hoe de dader te werk gaat op het bedrijfsterrein.

Op de beelden is te zien hoe een man kort voor 4u ’s nachts met zijn gezicht bedekt het bedrijfsterrein opwandelt. Hij heeft een jerrycan en een zak bij, wellicht met brandbaar materiaal. Even later zie je hem een takelwagen van de firma in brand steken, waarop een enorme steekvlam verschijnt en hij het op lopen zet.

De takelwagen is volledig vernield. Er was ook heel wat schade aan andere wagens die in de buurt stonden.

© RR

“Het is al de vierde takelwagen die in de fik wordt gestoken. We hebben een vermoeden over wie het zou kunnen zijn, maar natuurlijk kunnen wij dit niet met zekerheid zeggen”, klinkt het.

In december en januari zijn al twee takelwagens volledig uitgebrand in Kapellen. De lokale politie Noord moest in januari uitrukken voor een brandende takelwagen in de Pannenhoefdreef en in december in de Ertbrandstraat, 50 meter verderop. Het gerechtelijk lab kwam toen ter plaatse, maar heeft tot op heden geen dader gearresteerd.

Familiebedrijf

Het bedrijf is al iets langer dan 80 jaar in handen van de familie Mariën. Het is vader Herman Mariën die het autokerkhof oprichtte in 1940. Ludo Mariën nam het stuur over in 1977 en verhuisde naar Kalmthout. Met vele depannagevoertuigen was het bedrijf één van de grootste deppanagediensten van België. Er werden 1.500 voertuigen gerecycleerd.

In 2000 verhuisde Ludo met zijn deppanagedienst naar Essen en richtte hij MD Recycling op. Het bedrijf recycleert inmiddels ongeveer 750 voertuigen per jaar. Ook zoon Glenn Mariën helpt sinds 2019 mee in het bedrijf van vader Ludo.