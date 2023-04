Een grote vis kon Lotto-Dstny dit seizoen nog altijd niet pakken, maar de ploeg blijft dit voorjaar wel mooie resultaten bij elkaar rijden. Op de Monumenten en de E3 Saxo Classic na eindigde er telkens een Lotto-renner in de top tien. Maxim Van Gils (23) eindigde vorige zondag in de Amstel Gold Race nog zevende, woensdag werd hij in de Waalse Pijl knap achtste.