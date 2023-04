Tiesj Benoot is eerste Belg in Waalse Pijl: “Remco tegen Pogacar wordt mooi voor de kijker, pijnlijk voor de rest”

Tiesj Benoot (29) werd zevende en eerste Belg op de Muur van Hoei net voor die andere Belg in de top tien, Maxim Van Gils (23). Een prima prestatie, zeker omdat Benoot aan de voet van de slotklim een kwak kreeg van Alexey Lutsenko. “Hij zette mij in de sandwich, maar dat is koers”, vertelde Benoot aan Sporza.

“Het kostte mij enkele plekken, maar nadien voelde ik dat ik redelijk makkelijk naar boven reed en nog een versnelling had. De laatste vijfhonderd meter heb ik toch nog wat renners opgeraapt. Zevende is voor mij hier een goed resultaat, zeker richting zondag. Luik-Bastenaken-Luik ligt mij beter. Dit is echt specialistenwerk. Ik heb gehoord dat Pogacar gewonnen heeft, maar ik heb vooral sterretjes gezien. Remco komt er zondag bij, dat is misschien in ons voordeel. Al vrees ik ervoor. Ze zullen allebei willen koersen. Dan gaan we een mooie, lange finale krijgen. Mooi voor de kijker, pijnlijk voor de rest van het peloton. Ik heb er wel vertrouwen in. Na de ontgoocheling van zondag in de Amstel Gold Race, voelde ik vandaag dat er toch nog wat in de benen zit.”