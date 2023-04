Alle politiezones kunnen binnenkort stroomstootwapens aanschaffen

Alle politiediensten kunnen binnenkort stroomstootwapens aanschaffen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) woensdag geantwoord op een vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) in de Kamer.

Politiezones die daar toestemming voor hebben gekregen, kunnen al stroomstootwapens of ‘tasers’ gebruiken voor zogenaamde ‘bijzondere bewapening’, in het kader van specifieke opdrachten. Het gaat dan vooral over de opdrachten van de bijzondere bijstandsteams van de lokale politiezones. Binnenkort zullen alle politiediensten de wapens kunnen aanschaffen als ‘collectieve bewapening’. De wet wordt daarvoor aangepast, aldus Verlinden.

Depoortere reageert tevreden. “Dankzij de toevoeging van dit niet dodelijk wapen aan de bewapening van de politiediensten kunnen alle politiekorpsen snel beschikken over een extra middel om in te zetten tijdens gevaarlijke interventies”, zegt hij.