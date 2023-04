Met glitterjurkje in gevangenis: nog maar 17-jarige Elsi is fotogeniekste op missverkiezing in India

Ze zat in The Voice Kids, Regi Academy en heeft al twee singles op haar palmares. Daar kan de nog maar 17-jarige Elsi Fara uit Dilsen nu ook twee schoonheidsprijzen aan toevoegen, weggekaapt uit India. Daarvoor moest ze wel even in glitterjurk en op hoge hakken de gevangenis in.

Deze week landde Elsi Fara weer op Belgische bodem na een twee weken durende campagne voor Miss Supermodel WorldWide, een prestigieuze missverkiezing in India. “Ik ben nu wel thuis van een ver land, maar ik heb toch het gevoel dat ik vakantie nodig heb”, lacht Elsi, echte naam Leslie IJbema. “Het waren twee superleuke weken, maar het was ook heel zwaar en af en toe pijnlijk. Stel je maar eens voor: 13 uur lang op hoge hakken lopen, in de hitte.”

De 17-jarige schone vertegenwoordigde de Benelux in India. “Ik doe van kleinsaf eigenlijk al modellenwerk, maar met missverkiezingen was ik tot voor kort niet bezig. Tot ik een jaar geleden deelnam aan Miss Fashion, een verkiezing voor meisjes uit de Benelux. Daar pakte ik verschillende prijzen waaronder deze selectie voor India. Op 4 april ben ik vertrokken, de eerste keer dat ik ver van huis was. Best wel spannend, maar gelukkig waren mijn twee oma’s mee.”

Aan de Taj Mahal. — © rr

Dertig meisjes uit evenveel landen zouden er twee weken lang strijden voor verschillende kroontjes. Elsi was met haar 17 veruit de jongste, de andere meisjes waren tussen 23 en 26 jaar oud. Dat het geen plezierreisje zou worden, werd al snel duidelijk. “De eerste drie dagen waren al meteen gevuld met pittige foto- en videoshoots in verschillende outfits: badpak, galajurk, kostuum en zelfs traditionele kledij. Die Indische jurken wogen soms meer dan 5 kg, daar kon je nauwelijks mee vooruit. (lacht)”

Gevangenis

Beauty with Intellect, dat is het motto van Miss Supermodel Worldwide, met speciale aandacht voor vrouwenrechten. Dus werd er ook tijd gemaakt voor het serieuzere werk. “We hebben er zelfs een vrouwengevangenis bezocht. Toen we daar binnenkwamen, begonnen de ongeveer 150 gevangenen spontaan te klappen voor ons. Wij hebben er speeches en optredens gegeven en sommige gedetineerden vertelden hun verhaal. Dat waren emotionele momenten. Maar ik had er wel een dubbel gevoel bij. De organisatie van de missverkiezing wil dat de kandidaten andere vrouwen inspireren, maar tegelijk moesten we wel in een glitterjurkje en op hoge hakken de gevangenis binnen en buiten lopen. Dat contrast tussen glamour en de harde realiteit, daar had ik het wel moeilijk mee.”

Ook het serieuze werk, zoals een bezoek aan de vrouwengevangenis of het kinderziekenhuis, gebeurde in glitterjurk. — © rr

Enkel een mooi snoetje is dus niet voldoende om in de gratie van de jury te komen. “Je wordt niet alleen beoordeeld op je uiterlijk, maar ook hoe je in het team ligt, hoe je samenwerkt met anderen en hoe je mensen wil helpen. Dat kan je verduidelijken tijdens de jurygesprekken. Ik heb er verteld over de single die ik onlangs heb uitgebracht: Jezelf. Dat nummer heb ik geschreven voor mijn beste vriendin die met anorexia kampte. Maar het liedje is een boodschap voor iedereen: dat het belangrijk is om in jezelf te geloven. Ik heb het daarom overigens ook in die vrouwengevangenis gezongen. Vooral omdat vrouwenrechten een belangrijk thema zijn in India.”

Elsi viel twee keer in de prijzen. — © rr

Superster

Die boodschap en uiteraard haar looks leverden Elsi twee titels op: Miss Supermodel Worldwide Europe en Best Photo Model, wat zoveel betekent als fotogeniekste meisje. Elsi: “Het was een ervaring die ik nooit zal vergeten. Deze verkiezing was toch van een heel ander niveau dan die in België. In India werden we echt als supersterren behandeld. Al bij onze aankomst op de luchthaven werden we met veel ontzag ontvangen en stonden de mensen klaar om ons te fotograferen. Dat bleef zo, overal waar we kwamen.”

Met alweer een nieuwe ervaring op zak, wil de Dilsense schone zich vanaf nu weer richten op haar grote passie: zingen. Ze was als zangeres al te zien in The Voice Kids in 2020 en Regi Academy in 2021. “Dat waren heel leuke ervaringen, maar ik wilde mijn eigen muziek schrijven. Intussen heb ik al twee singles uitgebracht en nu zit ik opnieuw in de studio voor een vervolg”, vertelt Elsi, die naast modellenwerk ook nog een opleiding hotelmanagement volgt en in het Genkse Carbon Hotel werkt.

(Zie onder voor meer foto’s)

© rr

© rr

© rr

© rr

© rr