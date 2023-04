Na KDB Cup de Tessa Wullaert Cup: ook Red Flame krijgt eigen voetbaltoernooi

In Drongen is er de KDB Cup van Kevin De Bruyne, maar nu krijgt dus ook Tessa Wullaert haar eigen voetbaltoernooi. Het Inofec-toernooi in Waregem lanceert een evenement voor voetballende meisjes en slaat daarvoor de handen in mekaar met de Red Flame. “Wij, van de organisatie, zijn van het principe: ‘Als Kevin De Bruyne een eigen cup heeft, dan ‘ons Tessa’ ook”, staat er op de website te lezen. “En met haar GRLPWR-project sluit Tessa aan bij onze visie: ook wij willen jeugdige dames aan het voetballen krijgen.”

Concreet gaat het om een U13- en een U16-toernooi. De winnaars winnen een ‘Tessa-dag’, ze mogen een match bijwonen en er is een meet-and-greet.

Wullaert zet zich via GRLPWR al jaren in voor het damesvoetbal. Deze Tessa Wullaert Cup kadert ook daarin.