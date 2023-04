Opsteker voor Anderlecht: AZ mist sterkhouder Karlsson in return kwartfinale Conference League

Goed nieuws voor Anderlecht. Bij AZ moet Jesper Karlsson - man van 10 goals en 8 assists - afhaken met een blessure. Toch geloven de Alkmaarders sterk dat ze de 2-0 nederlaag uit de heenmatch nog kunnen omzetten in kwalificatie. “Het plan is zo veel mogelijk ballen achter de oren van Verbruggen te knallen.”

AZ Alkmaar kan voor het eerst sinds 2005 een Europese halve finale halen, maar moet daarvoor een steile berg over. De 2-0 zege van Anderlecht in Brussel was onverwacht. “We hebben flink gebaald”, aldus middenvelder Sven Mijnans. “Toch hebben we nog het volle vertrouwen dat we er nu van bij de aftrap zullen staan. Het wordt geen gemakkelijk karwei, maar er zijn twee matchen om de kwalificatie af te dwingen. De match tegen Fortuna (0-3 winst, red) was een goeie voorbereiding. Zo zagen wij dat, ja.”

Coach Pascal Jansen straalde de dezelfde zelfzekerheid uit. “Als ik er niet meer zou in geloven, dan zou ik dat zeggen”, aldus de trainer. “Alleen is dat niet het geval. Kijk, in de vorige ronde bewezen we over twee matchen dat we vier keer konden scoren tegen Lazio, toch de Italiaanse nummer twee. De overtuiging is er dat we nog door kunnen gaan. In het voetbal kan het heel snel gaan.”

© REUTERS

Jansen keek zondag naar de pijnlijke 5-2 nederlaag van Anderlecht op Genk. “Ik zag toen niets nieuws, maar merkte vooral dat Genk gelijkaardige plannen had als wij. Alleen voerden ze die plannen beter en nauwkeuriger uit. Ik hoop dat we Anderlecht ook in het defensief duwen, want dat zou betekenen dat wij het prima doen. Al zijn de spelopvattingen bij hen ook prima, hoor. Ze voetballen zoals veel ploegen in Nederland ook willen voetballen.”

Trots op Verbruggen

Jansen kreeg de expliciete vraag of hij een plan had om Bart Verbruggen te verschalken. “Ons plan is gewoon zo veel mogelijk ballen achter zijn oren knallen.”, lachte hij. “Neen serieus. In Nederland zijn we best trots op zo’n jonge doelman die kansen krijgt.”

De AZ-coach speelde geen verstoppertje en gaf ook gewoon mee dat rechtsbuiten Jesper Karlsson niet in de selectie zal zitten. De Zweedse international is niet fit genoeg na zijn test tegen Fortuna. Dat is wel eens streep door de rekening van de Alkmaarders. (jug)

