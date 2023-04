Tadej Pogacar na nieuwe demonstratie op Muur van Hoei: “Als eerste over de finish komen, dat word ik nooit beu”

“Ik heb alles gegeven vandaag, dit was een super harde race”, blies Tadej Pogacar nadat hij alweer als snelste de Muur van Hoei was opgeklommen. “Wat kan ik zeggen? Dit is een erg spectaculaire finish. Mijn team heeft vandaag opnieuw ontzettend hard gewerkt. Niemand hielp ons, we droegen de koers volledig op onze schouders. We wilden de wedstrijd graag hard maken, maar op het einde waren mijn ploegmakkers ook wel wat moe. Op de Muur van Hoei moest ik het natuurlijk nog wel afmaken, anders was al dat werk voor niks geweest. Dat geeft me een ontzettende boost. Al was ik op het einde nog bijna gecrasht.”

In maart en april won Pogacar Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en nu ook de Waalse Pijl. “Als eerste over de finish komen, dat word ik nooit beu. Ik vind het geweldig om met deze vorm rond te rijden en zolang ik kan zal ik er van blijven genieten.”

Zondag kan de Sloveen de kers op de taart zetten met Luik-Bastenaken-Luik. “Dat is een ander soort race, met langere hellingen. De voorbije maanden reed ik vooral op korte klimmetjes. Maar mijn vorm is goed. Remco Evenepoel komt natuurlijk van grote hoogte terug naar Luik, en een paar andere jongens zitten ook nog fris. Het wordt de meest competitieve race van het seizoen.”

Tom Pidcock: “Denk nog steeds dat ik hier ooit kan winnen”

Tom Pidcock stak even de n,eus aan het venster op de Muur van Hoei, maar viel uiteindelijk nog uit de top -10. “Het was niet voor mij vandaag, ik was niet goed. Ik voelde me wel oké en het was niet zo lastig, maar ik had gewoon geen versnelling in de benen. Zondag ben ik heel diep gegaan. Ik denk nog steeds dat ik hier ooit kan winnen als ik mijn dag heb. Vandaag was ik gewoon niet sterk genoeg wanneer het er toedeed. We begonnen aan de klim met tegenwind en het was lastig om van ver te komen. Nu herstellen richting zondag, ik kijk er al naar uit.”

Tiesj Benoot (zevende): “Remco tegen Pogacar wordt mooi voor de kijker, pijnlijk voor de rest”

Tiesj Benoot werd zevende en eerste Belg op de Muur van Hoei. Een prima prestatie, zeker omdat hij aan de voet van de slotklim een kwak kreeg van Lutsenko. “Hij zette mij in de sandwich, maar dat is koers”, vertelde Benoot aan Sporza.

“Het kostte mij enkele plekken, maar nadien voelde ik dat ik redelijk makkelijk naar boven reed en nog een versnelling had. De laatste vijfhonderd meter heb ik toch nog wat renners opgeraapt. Zevende is voor mij hier een goed resultaat, zeker richting zondag. Luik-Bastenaken-Luik ligt mij beter. Dit is echt specialistenwerk. Ik heb gehoord dat Pogacar gewonnen heeft, maar ik heb vooral sterretjes gezien. Remco komt er zondag bij, dat is misschien in ons voordeel. Al vrees ik er voor. Ze zullen allebei willen koersen. Dan gaan we een mooie lange finale krijgen. Mooi voor de kijker, pijnlijk voor de rest van het peloton. Ik heb er wel vertrouwen in. Na de ontgoocheling van zondag in de Amstel Gold Race, voelde ik vandaag dat er toch nog wat in de benen zit.”