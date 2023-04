Met deze duurzame Belgische decolabels doe je jezelf én de planeet een plezier

Ook in huis zijn meubelen en accessoires soms een beperkt leven beschoren. Steeds meer interieur- en designmerken houden rekening met de veranderlijke gang van het leven en zetten in op modulaire meubelen, slim hergebruik of – als de meubelen echt niet meer te redden zijn – recyclage. Acht Belgische labels om (van) te houden.

EcoBirdy: speelgoed wordt meubel

Het meeste speelgoed gaat geen leven mee – of toch niet als het van de kinderen en hun aandachtspanne afhangt. Het Antwerpse label EcoBirdy bedient hen op hun wenken en recycleert het plastic van afgedankt speelgoed tot designmeubelen op hun maat. Dankzij innovatieve technologieën worden de kleuren in het plastic van elkaar gescheiden en wordt eventueel vuil verwijderd. Het ruwe materiaal wordt daarna – zonder extra bewerkingen of toevoegingen – verwerkt tot kleurrijke meubelen. De stoeltjes en tafeltjes kunnen kinderen ook bewustmaken van het concept circulaire economie – daarvoor werden ook een begeleidend verhalenboek en een scholenprogramma ontwikkeld. En als de kinderen ook de meubelen weer beu zijn? Geen groot drama: alle stukken zijn opnieuw recycleerbaar.

www.ecobirdy.com

Stoeltje van gerecycleerd plastic, 186 euro

Set van gerecycleerd plastic, 620 euro

La Gadoue: gordijnen uit hemden

Ook Eloïse Maës en Audrey Werthle experimenteren met duurzame materialen op basis van afgedankte items – al zoeken zij het niet bij de kinderen, maar bij de mannen. Ze vertrekken van resttextiel van onder andere mannenhemden en verwerken dat tot gordijnen, kussens en andere interieuraccessoires. In hun atelier in Anderlecht verzamelen ze de hemden, maar ook andere resten stof worden er verwerkt tot (rol-)gordijnen, plaids of geometrisch geïnspireerde wandtapijten. Als de stof (opnieuw) geverfd moet worden, gebeurt dat met plantaardige verf. Naast textiel ontwerpt het duo ook keramiek en interieurobjecten als lampen en tafeltjes, en experimenteren ze in hun Tchouk-tassencollecties met een composietmateriaal op plantaardige basis als alternatief voor leer.

www.lagadoueatelier.com

Wandtapijt uit reststoffen, 400 euro

Pure Wood Design: configureer zelf je tafel

Soms moet een duurzame designliefhebber het echt niet heel ver van huis gaan zoeken: alle meubelen van Pure Wood Design worden in het atelier in Lommel geproduceerd en gemonteerd. Het bedrijf specialiseert zich in houten tafels en zitbanken, op hun website configureer en kies je zelf je tafel uit bijna 200 modellen. Naast de lokale productie trekt het label ook de duurzaamheidskaart qua materiaalgebruik. De industrieel-Scandinavische designstukken worden gemaakt van gerecycleerd steiger- en sloophout, maar ook wie voor een versie in eikenhout kiest, haalt Europees gecertificeerd hout in huis. Voor wie ondanks die garanties toch nog met een knagend schuldgevoel kampt: per aangekochte tafel wordt een boom aangeplant in samenwerking met Natuurpunt.

www.purewooddesign.be

Tafel van gerecycleerd steigerhout en staal, 1.100 euro. Configureren kan op de website, prijs afhankelijk van afmetingen en materiaalkeuze.

Kewlox: één levenslange kast

De geschiedenis van Kewlox is eigenlijk duurzaam op zich: het bedrijf produceert al sinds 1958 dezelfde moduleerbare kast. Elk onderdeel van het meubel is makkelijk vervangbaar – een kast kleiner of groter maken, een opstelling wijzigen, een kleur vervangen: het kan met afzonderlijk verkrijgbare wisselstukken zonder dat je een nieuw meubel in huis moet halen. Op de structuren van de meubelen geeft Kewlox overigens levenslang garantie. Alle kasten worden in België ontworpen en gemaakt, sinds 2009 zijn het bedrijf en al hun producten op basis van hout PEFC-gecertificeerd – het Europese label garandeert het behoud van wilde fauna en flora, respect voor werknemers en lokale tewerkstelling én een geplante boom per gekapte boom. Een kast voor het leven, heet dat dan.

www.kewlox.com

Moduleerbare kast, prijs afhankelijk van opstelling/afmetingen/materiaal

Topp and legg: onderdelen inruilen

Ook het jonge West-Vlaamse meubelmerk Topp and Legg neemt het begrip duurzaamheid vrij letterlijk: hun online configuratietool geeft je de mogelijkheid om je eigen tafel samen te stellen en later ook aan te passen aan veranderingen in je leven of interieur. Het modulaire meubelmerk wil het circuit van kopen, gebruiken en wegwerpen doorbreken en zet in op meubelen die verschillende generaties meekunnen. Wanneer de samenstelling van je gezin wijzigt, je naar een kleinere of grotere woning verhuist of een onderstel wilt in een kleur die past bij je gerenoveerde eetkamer, ruil je de nodige onderdelen in, waardoor je je meubel makkelijk aanpast naar een ‘nieuw’ exemplaar. De eerste collectie tafels werd ontworpen in samenwerking met de Belgische designer Cas Moor.

www.toppandlegg.be

Tafel op maat, vanaf 1.500 euro, afhankelijk van vorm, materiaalkeuze en afmetingen

IWAS: kunst uit afval

Het verschil tussen upcyclen en recycleren? Recyclage is een vrij (energie-)intensief proces dat producten tot ruwe grondstoffen herleidt, zodat die hergebruikt kunnen worden. Bij upcycling krijgen oude materialen zoals flessen of banden een nieuw doel op een creatieve manier, zonder dat het voorwerp tot een ruwe grondstof moet worden herleid. Het enige wat ervoor nodig is, is wat handigheid en slim design: die vond het Belgische upcycling-collectief IWAS aan de andere kant van de wereld. Het merk zoekt schoonheid in afvalmaterialen. Rubberen banden, glazen flessen of juten koffiezakken krijgen een nieuw leven in India of Indonesië, waar lokale kunstenaars – in eerlijke omstandigheden – met afval aan de slag gaan. Het resultaat is een eclectische collectie van glazen en geurkaarsen uit wijn- en champagneflessen, tote bags uit kleurrijke plastic zakken, en toilettasjes uit geupcyclede koffiezakken.

www.iwas.be

Drinkglazen set ‘Olive and green’, gemaakt van geupcyclede wijnglazen, 39,95 euro

Atelier Recyclé: rondje restauratie

Naast recycleren en upcyclen is ook restaureren een duurzame optie in de designwereld. Sofie Piot gaat onder de noemer Atelier Recyclé met oude meubelstukken, kringwinkel- en rommelmarktvondsten aan de slag om ze een tweede, derde of vierde leven te geven. Hergebruik staat centraal, al is ook de esthetiek minstens even belangrijk: de meubelen die Piot op haar website te koop aanbiedt, lijken zo uit een designcatalogus weggeplukt. Pronkstukken op de webshop zijn de aangepakte Cubex-kasten, die met wat verse verf, een nieuwe tablet en vele werkuren nog een paar rondjes meekunnen. Piot werkt ook duurzame interieurprojecten op maat uit, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

www.atelierrecycle.be

Cubex-kast, 325 euro

Spijlenstoel, 135 euro

La Fabrique du Ciel Bleu: handgemaakt

Het geëngageerde designduo Aurélie Ablay en Luc Randolph biedt vanuit zijn design- en productieatelier in Brussel eco-verantwoorde oplossingen voor duurzame interieurdecoratie. Verlichting, meubelen, textiel en interieuraccessoires worden er met de hand gemaakt, en ook de materiaalkeuze is weloverwogen. Het hout is massief en van EU-oorsprong, kunststoffen zijn gerecycleerd en/of biologisch afbreekbaar. Het zit ‘m soms ook in kleine ingrepen: zo worden alle meubelen zo demonteerbaar mogelijk ontworpen om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te beperken, en stelt het duo zich ook garant voor eventuele reparaties aan de designs.

www.lafabriqueducielbleu.be

Koffietafel van massief hout en gerecycleerd plastic, 660 euro