Wij maakten de ‘coronation quiche’, Regula Ysewijn: “Dit, een quiche? Ik denk dat het Paleis chic wilde overkomen ”

Wie niet uitgenodigd is aan de feesttafel ter ere van de officiële kroning van koning Charles III, kan toch mee smullen met de koninklijke familie. Want daags na de kroning, op zondag 7 mei dus, wordt aan de Britten gevraagd om op verschillende plaatsen samen te komen voor de ‘Coronation Big Lunch’. Op het menu? Een ‘coronation’ ofte kroningsquiche, gekozen door het vorstenpaar zelf. Maar niet iedereen is daar even blij mee.