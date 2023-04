Dalle tikt VRT-ceo op de vingers: manier van communicatie was “ontzettend onverstandig”

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle tikt VRT-topman Frederik Delaplace op de vingers over de manier waarop hij het VRT-personeel heeft herinnerd aan een aantal communicatieregels. De CD&V-minister bestempelt zowel “de manier van communiceren, de timing als de formulering als ontzettend onverstandig en niet voor herhaling vatbaar”. Dat heeft Dalle woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Klaas Slootmans (Vlaams Belang) en Bart Tommelein (Open VLD).

Het stormt al enkele dagen aan de Reyerslaan over een uitgelekte mail van VRT-topman Frederik Dela­place aan het personeel. Daarin zei hij dat alleen nog de communicatiedienst met buitenstaanders over de openbare ­omroep mag spreken. Medewerkers die vragen krijgen, moeten reageren met “geen commentaar”. De VRT-topman kreeg het verwijt dat hij het VRT-personeel een ‘spreekverbod’ oplegt en de vakbonden hebben uit protest een actieaanzegging ingediend.

Volgens Vlaams minister van Media Benjamin Dalle is het normaal dat bedrijven zoals de VRT een “uniforme communicatiestrategie” hanteren en dat er bij persvragen verwezen wordt naar de communicatiedienst of de woordvoerder. Tegelijk kan het volgens de CD&V-minister geen kwaad om de afspraken in de integriteitscode - die onder meer bepaalt dat er geen communicatie mag zijn die de belangen van de VRT schaadt - in herinnering te brengen. Dat de directie die regels in herinnering wil brengen, is volgens Dalle perfect logisch.

Maar de manier van communiceren - met een mail met als thema ‘Geen commentaar’ - deed minister Dalle naar eigen zeggen toch ook “even slikken”. “De manier waarop, de timing en de formulering zijn ontzettend onverstandig en niet voor herhaling vatbaar”, zo zei Dalle woensdag in het parlement. “De VRT moet dit op een intelligentere manier aanpakken”, klonk het.