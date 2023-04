Sammy Mahdi niet bang voor wisselmeerderheid na abortusdebat

Voor CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is het duidelijk: zijn partij gaat niet verder dan een termijn van veertien weken waarbinnen abortus in ons land kan worden uitgevoerd. Hij is niet bang dat zijn coalitiepartners in zee zullen gaan met oppositiepartijen om die termijn alsnog naar achttien weken op te trekken. “Ik heb al contact gehad met collega’s die respect tonen voor ons standpunt”, zei hij woensdag in Villa Politica.

Het debat over de abortusregels is de voorbije dagen opnieuw op gang gekomen. CD&V kondigde eerder deze week aan dat de partij akkoord gaat met een verlenging van de wettelijke termijn van twaalf naar veertien weken. Dat is echter nog steeds een pak korter dan de achttien weken die een expertencomité naar voren schuift en die ook door andere partijen wordt gedragen.

LEES OOK. Elke dag vier tot vijf abortussen in Limburg

“Verder gaan we niet”, klonk het woensdag duidelijk bij voorzitter Mahdi. “Het regeerakkoord is heel duidelijk: er moet in consensus tot overeenstemming worden gekomen. Ethische thema’s liggen sowieso gevoelig en het is de meest voorzichtige lezing die door iedereen aanvaard moet worden.” Al benadrukte Mahdi wel dat er uitzonderingen mogelijk zijn, zoals in geval van incest of verkrachting. Hij koppelt die termijn ook aan gratis anticonceptiva, in de eerste plaats spiraaltjes.

Op de oppositiebanken bood PVDA al aan via een wisselmeerderheid toch naar een langere termijn te gaan. Mahdi lijkt daar niet bang voor. Hij heeft naar eigen zeggen al contact gehad met collega-voorzitters die “respect tonen” voor het CD&V-standpunt en voor de afspraken die tijdens de regeringsonderhandelingen werden gemaakt, “net zoals wij respect tonen voor anderen hun gevoeligheden.” “Niemand heeft iets te winnen bij wisselmeerderheden”, aldus de partijvoorzitter.