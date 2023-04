Duurzaamheid is een term die we anno 2023 niet meer kunnen wegdenken uit ons leven. Van wat je op je bord legt over hoe je recycleert tot waar je je kleding shopt: het draagt allemaal bij aan je ecologische voetafdruk. En hoe gemakkelijk we ook op een vliegtuig richting de andere kant van de wereld springen, helaas is dat niet de meest duurzame optie.