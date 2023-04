Luc Jeurissen (links), Hilde Cuykx en Noël Essers, de drie vennoten in Ecobeton, tonen fier het innovatieve fietspad in Ordingen. — © KMe

Sint-Truiden

Als eerste in ons land zijn in Ordingen (Sint-Truiden) zopas de betonnen elementen van een Ecopath geplaatst: een innovatief fietspad dat duurzaam, onderhoudsvrij en comfortabel voor de fietsers is. “De wereld ligt voor ons,” klinkt het bij uitvinder Ecobeton Water Technologies in Sint-Truiden.