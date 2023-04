Emma Van Britsom gaat met AA Gent op zoek naar eerste play-offzege in Slag om Vlaanderen: “Kloof met topploegen verkleinen”

“We trekken naar Club YLA met het geloof dat wij er drie punten kunnen pakken”, zegt de 24-jarige Gentse centrale middenvelder Emma Van Britsom. “We hielden vorige vrijdag blauw-zwart in bedwang en hadden het gevoel dat er voor ons meer heeft ingezeten. We gaven achterin bijna niets weg en kwamen enkele keren dicht bij het winnende doelpunt. We hebben in de play-offs nog niet gewonnen, maar we geven de hoop niet op. Wij kunnen het iedere ploeg moeilijk maken. Dat hebben we bewezen met het 1-1-gelijkspel bij OH Leuven. Het wordt tijd dat we eindelijk eens een driepunter op zak steken.”

“Het is een goede zaak dat wij in play-off 1 zitten”, zegt Van Britsom. “Het was een harde strijd tegen Zulte Waregem, maar we zijn gelukkig als sterkste uit die strijd gekomen. De play-offs zijn een mooie maar ook harde leerschool. Het is voor onze jonge groep niet gemakkelijk om in iedere wedstrijd ons beste niveau te halen. Dit is een noodzaak om het de topploegen als Anderlecht, OH Leuven en Standard moeilijk te maken. We moeten hierin nog groeien, maar maken iedere week progressie. Het is begrijpelijk dat we minder ervaring en maturiteit dan veel reeksgenoten hebben. Het komt er vooral op aan om ons niet te bezondigen aan foutjes die genadeloos worden afgestraft.”

Zevende jaar bij AA Gent

“Ik blijf ook volgend seizoen bij AA Gent”, geeft de centrale middenvelder mee. “Ik ben hier, verdeeld over twee campagnes, aan mijn zevende seizoen toe. Ik was tussendoor één jaar actief bij Club YLA, waarvan de spelersgroep in de voorbije jaren fors is gewijzigd. Er is bij blauw-zwart bijna niemand meer met wie ik heb samengespeeld. Ik woon in het Waasland en voel me goed bij AA Gent. De club heeft in de voorbije jaren heel wat veranderingen ondergaan, maar blijft zeer ambitieus. Het komt er in de komende jaren op aan om met de vele jonge talenten de kloof met de topploegen te verkleinen. We zijn via een familiale sfeer, hard werken en een dynamisch bestuur goed op weg om in die opzet te slagen”, besluit Van Britsom.