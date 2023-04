Parket Limburg opent onderzoek naar WhatsApp-berichten van leerkrachten Hasseltse sportschool

Hasselt

Het parket van Limburg opent een opsporingsonderzoek naar de berichten die door de leerkrachten van de topsportschool in Hasselt gedeeld werden. Hoewel er geen klacht bij de politie werd ingediend, neemt het parket de zaak toch onder de loep. “We hebben navraag gedaan of er sprake kan zijn van een strafrechtelijk misdrijf”, zegt parketwoordvoerder Marijke Teunis. “Hoewel het om een besloten groep gaat waarin de berichten circuleerden is het volgens de wet wel degelijk een misdrijf wanneer iemand op die manier aanzet tot haat of geweld. We weten niet of dat in deze het geval is, maar dat zullen we nu wel gaan bekijken.”

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft de opdracht gekregen om een dossier te openen en de nodige informatie te verzamelen. ppn