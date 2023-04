Sander Gillé en Joran Vliegen stoten door naar tweede ronde in Banja Luka

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich woensdag gekwalificeerd voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op het ATP 250-toernooi in Banja Luka (gravel/562.815 euro).

De Limburgse dubbeltandem, het tweede reekshoofd in Bosnië, haalde het in de eerste ronde in twee sets (6-4 en 6-2) van de Bosniër Aldin Setkic en de Australiër Jason Taylor. De partij duurde een uur en tien minuten.

Gillé en Vliegen begonnen dinsdag al aan hun duel, maar moesten na afloop van de eerste set stoppen vanwege de regenval in Bosnië. Woensdag werkten ze de tweede set af.

De Belgen treffen bij de laatste acht de Servische tandem Nikola Cacic/Miomir Kecmanovic. Zij klopten in hun eerste ronde het Pakistaans-Amerikaanse duo Aisam-Ul-Haq Qureshi en Hunter Reese in twee sets (7-6 (7/5) en 7-5).

Gillé en Vliegen staan als enige Belgen op de hoofdtabel in Banja Luka. Tien dagen geleden wonnen ze nog het dubbelspel op het ATP 250-toernooi in het Portugese Estoril, hun tweede titel dit seizoen. In de finale waren toen ook Cacic en Kecmanovic de tegenstanders.