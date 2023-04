Pelt

In de illegale sigarettenfabriek die dinsdag in Overpelt-Fabriek werd opgedoekt, zijn sporen van de ‘pizzadozentechniek’ gevonden. Daarbij worden sigaretten met dozen naar een andere locatie gebracht voor de verpakking, waardoor de daders aan risicospreiding doen. “De kans is groot dat de sigaretten net over de grens in Nederland verpakt werden.”