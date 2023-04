Demi Vollering zit in de vorm van haar leven en trekt met vertrouwen naar Luik-Bastenaken-Luik: “Sinds Anna Van der Breggen hier ploegleidster is, weet ik veel meer wat ik nodig heb”

In haar laatste zes koersen werd ze twee keer tweede en vier keer mocht ze zegevieren: indrukwekkende cijfers voor Demi Vollering (26), die in de Waalse Pijl nog maar eens raak schoot voor SD Worx. De twaalfde zege dit seizoen al voor de Nederlandse formatie, waarvan Demi Vollering er zelf vier voor haar rekening nam. “Je kan wel zeggen dat het goed gaat, ja.”

“Ik voelde mij eigenlijk niet zo goed vanmorgen”, blikt Demi Vollering terug op haar overwinning. “Ik was heel nerveus en we moesten erg vroeg opstaan.” De Waalse Pijl bij de vrouwen begon namelijk al om 8.45 uur, uitzonderlijk vroeg. “Vooral qua voeding is dat erg moeilijk. We moesten al voor zes uur vanmorgen ontbijten en ’s morgens verteer je dat ook een pak moeilijker. Ook tijdens de koers was het moeilijker om voldoende te blijven eten.”

Maar toch speelde het de Nederlandse weinig parten. De ploeggenote van Lotte Kopecky – onze landgenote zette na de Amstel Gold Race een punt achter haar voorjaar - was net als in de Amstel Gold Race de vooruitgeschoven vrouw bij SD Worx en opnieuw mocht ze vieren. In Hoei kwam ze alleen boven op de Muur van Hoei, vijf seconden voor Lianne Lippert.

Op de Muur van Hoei liet Vollering de concurrenten achter zich en kwam ze solo boven. — © BELGA

Al liep dat niet van een leien dakje: “Ik had heel veel stress. Anna (van der Breggen, ploegleidster, red.) vroeg me om al voor de Muur van Hoei aan te vallen, maar ik had te weinig zelfvertrouwen. Daarom hield ik gewoon een hard tempo aan en besloot ik om te wachten tot de Muur van Hoei. Ik draaide op met de gedachte om vroeg aan te gaan en zo lang mogelijk een strak tempo aan te houden en gelukkig lukte dat”, aldus Vollering.

Haar triomf in Hoei was goed voor haar vierde zege dit voorjaar, daarnaast eindigde ze ook al twee keer tweede. “Of ik in de vorm van m’n leven zit? Ja, dat kan je wel zeggen. Als je ziet wat ik dit seizoen neerzet en hoeveel ik al won, kan je wel zeggen dat het goed gaat (lacht).”

Met dank aan Van der Breggen

Dat Vollering het dit jaar zo goed doet, is volgens de Nederlandse zelf makkelijk te verklaren. “Sinds Anna (van der Breggen, red.) hier trainster is, gaat het pakken beter.” Van een ervaringsdeskundige gesproken: Van der Breggen won de Waalse Pijl in haar carrière maar liefst zeven keer na elkaar. Nu is ze als ploegleidster aan de slag bij de beste ploeg uit het vrouwenpeloton en dat is voor Vollering een dankbaar geschenk:

“Ik weet veel meer wat ik nodig heb nu. We stellen samen een trainingsschema op dat beter bij me past. Zo trainde ik veel meer in de winter dan normaal en dat hielp wel. In het verleden was ik te bang om mezelf te forceren, maar door haar hulp weet ik nu veel meer wat ik nodig heb. Door in de winter te trainen sta ik nu veel scherper, dus daar ben ik heel blij mee.”

“Sinds Anna van der Breggen hier trainster is, gaat het pakken beter”, aldus Vollering. — © Getty Images

Met vertrouwen naar Luik

Zondag wacht de ideale kans om haar uitstekende voorjaar nog wat extra kleur te geven. In Luik-Bastenaken-Luik, waar ze twee jaar geleden al won en vorig jaar derde werd, wil Vollering zondag nog eens op het hoogste schavotje plaatsnemen. “Zondag kan ik met een geruster hartje starten dan vandaag. Hier in Hoei wordt alles beslist op de Muur, waardoor één moment van zwakte fataal kan zijn. In Luik-Bastenaken-Luik kan je op meerdere momenten de koers kan beslissen. Bovendien won ik er al eens, wat de stress ook een pakje vermindert.”

Maar de Nederlandse renster is ook zelfbewust. Het is niet omdat zij en de ploeg het dit voorjaar zo goed doen, dat ze zondag zeker opnieuw zal winnen. “Natuurlijk is het wel het doel van mezelf en het team om zondag de zege te pakken, maar het wordt een heel moeilijke koers waarin ik en m’n ploeggenotes zeer gefocust zullen moeten zijn. Maar ik kijk ernaar uit om er samen met de meiden het beste van te maken”, sluit de kersverse winnares van de Waalse Pijl af.