Man riskeert zes maanden cel omdat hij mes in been van jeugdvriend steekt

De Tongerse procureur eist zes maanden cel voor een Genkse man die uit het niets een mes in het been van zijn kameraad stak. “Ik kende hem van kleins af aan maar nu vertrouw ik niemand meer.”

De Genkenaar stuurde op 14 maart via Instagram een bericht naar een vriend die hij vanuit zijn jeugd kende. Hij wilde afspreken aan de kerk in Waterschei voor een babbel, maar omdat het slachtoffer aan het werk was, ging dat afspraakje niet door. “Hij bleef me vervolgens bellen en sturen. Uiteindelijk is hij naar mijn thuis gekomen”, zo deed het slachtoffer zijn verhaal voor de Tongerse rechter. “Ik zat op de motorkap van mijn auto op hem te wachten. Toen hij toekwam, pakte hij plots een mes en stak hij in mijn bovenbeen. We kenden elkaar van kleins af aan maar nu vertrouw ik niemand meer.” De beklaagde zou na de messteek aan zijn jeugdvriend ook zichzelf verwond hebben met het wapen.

Zes maanden cel

Het slachtoffer zegt dat hij nog veel last heeft van de wonde waardoor hij een lichamelijke schadevergoeding vraagt. Hij denkt er ook over na om een psycholoog te raadplegen voor het emotionele trauma dat hij opliep.

De procureur sluit zich aan bij het verhaal van de man. “Het is niet duidelijk wat de oorzaak precies is. De beklaagde was kwaad om iets uit het verleden.” De aanklager eist een celstraf van zes maanden en een geldboete van 400 euro. De verdachte kwam zelf niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak.

Vonnis volgt op 17 mei.