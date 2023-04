Dit hebt u al gemist van de Waalse Pijl: David Gaudu draait al voor de eerste keer de Muur af, Pogacar heeft de teugels stevig in handen

De koers nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale van de Waalse Pijl losbreekt.

De renners maken zich zo stilaan op voor de tweede beklimming van de Muur van Hoei. Dat is de poort van de finale want daarna volgen nog 37,1 km met o.a. de beklimmingen van de Côte d’Ereffe en de Côte de Cherave die de springplank vormt naar de Chemin de Chapelles. Dat is de slingerweg die naar de top van de Muur van Hoei leidt. De enige onbekende is of Tadej Pogacar kiest voor een traditionele Waalse Pijl, waarbij een uitgedund peloton zich aandient aan de voet van de Muur, of is hij van plan om deze Worldtourwedstrijd vroeger op stelten te zetten. Het is daarvoor wachten op het laatste koersuur van een Waalse Pijl die de eerste koershelft allerminst boeiend om volgen was.

Meens en Lawrence Naesen in achtkoppige marathonvlucht

De jongste van de ‘Naesen brothers’ vernam pas te elfder ure dat hij de Waalse Pijl moest rijden in de plaats van de op covid positief testende neoprof Valentin Retailleau. En dat deed hij niet anoniem. Lawrence Naesen vormde met Johan Meens het koppel Belgen in de vlucht van de dag die al na 8 km in verschillende schuifjes ontstond. Daarbij zaten niet van de minste renners. Zoals Sören Kragh Andersen, Georg Zimmermann, Daryl Impey, Waalse Pijl-debutant Jetse Bol, Jacob Hindsgaul en Raul Garcia.

Voor Luikenaar Johan Meens van thuisploeg Bingoal-WB was het al de tweede opeenvolgende woensdag dat hij zich in een lange vlucht stortte. In de Brabantse Pijl zong hij het 143 km. Lawrence Naesen was dan weer in de slotetappe van de Ronde van Oman 145 km op stap, een rit die overigens gewonnen werd op Green Mountain door de ondertussen aan de knie geopereerde Mauri Vansevenant. De West-Vlaming die als neoprof in de Waalse Pijl van 2020 maar liefst 193 km voorop reed.

De eerste passage van de Muur van Hoei werd het Waterloo voor Johan Meens en Lawrence Naesen, zodat ze met zes leiders de laatste 74,4 km in gingen.

UAE Team Emirates en Ineos-Grenadiers controleren

De ploeg van Tadej Pogacar waakte erover dat de acht renners niet al te veel voor het peloton gingen uitrijden. Ook Ineos-Grenadiers ging mee in de ‘control modus’, wat betekent dat Tom Pidcock in zijn kansen gelooft. Op 136 km van de streep reed het octet 3’15” voorop. Op dat moment had Michal Kwiatkowski met een lekke band af te rekenen, maar het was in die fase van de wedstrijd ook het enige wapenfeit. Toen Israel-Premier Tech van Michael Woods ook in de voorwacht van het peloton ging rijden vlogen de seconden eraf, maar ineens viel de grote groep weer stil. In de omgeving van de Côte d’Ereffe (op 93 km van de streep) zetten de wit-zwarten van UAE Team Emirates zich met de Noor Vegard Stake Laengen weer ostentatief op kop. Omdat voorin de Spanjaard Raul Garcia en Jetse Bol veel beurten oversloegen, begon de voorsprong ook te krimpen. Op 84 km van het einde was het tijdsverschil voor het eerst minder dan twee minuten. Amper vier kilometer verder, op de Côte de Cherave, lagen de acht amper nog een dikke minuut voorop. De Waalse Pijl was begonnen want Pogacar zette heel zijn ploeg op kop van het peloton.

Groupama-FDJ net als in de Ronde onthoofd

De eerste verrassing van de dag was David Gaudu die nog vooraleer de eerste doortocht op de Muur van Hoei de groep met de favorieten liet rijden en in de autocar stapte. De kopman van Groupama-FDJ lijkt ziek. En zeggen dat dit een van de tegenspelers kon worden aan de boorden van de Maas. Bij zijn eerste deelname zeven jaar geleden eindigde hij negende. Het is duidelijk dat hij nog altijd ziek is, waardoor ook Luik-Bastenaken-Luik voor de Bretoen een dubbeltje op zijn kant wordt.Daarenboven schikte Valentin Madouas - ziek voor de Ronde van Vlaanderen - zich in de rol van helper, zodat daar van ellende de kaart van Quentin Pacher werd getrokken. Ook Gianni Moscon (Astana Qazaqstan) stapte uit de Waalse Pijl.

Cosnefroy de late uitvaller met bronchitis

Sinds de koude en natte Brabantse Pijl niest, kucht en hoest het peloton. Het Franse supertalent Romain Grégoire gaf zondag verkouden vroeg op in de Amstel Gold Race. Benoît Cosnefroy had toen ook al last van een opspelende bronchitis, maar toch werd er gehoopt de kopman van AG2R-Citroën tijdig klaar te krijgen. Helaas, dokter Serge Niamke, besliste dat het in functie van Luik-Bastenaken-Luik niet verstandig was om in deze omstandigheden alsnog de Waalse Pijl erbij te nemen. Ook al omdat hij dinsdag niet eens op de fiets was geraakt.

Waardoor het al dunne deelnemersveld nog wat dunner werd want Cosnefroy was een week geleden nog met luitenant Dorion Godon, ondertussen geblesseerd na de Amstel Gold Race, heer en meester in de Brabantse Pijl.

Mikel Landa startte wel, maar ook de renner van Bahrain Victorious is nog niet verlost van zijn verkoudheid die na de Ronde van het Baskenland begon op te spelen.