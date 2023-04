Regenbooghuis over Whatsapp-groep leraren: “Maatschappij denkt nog in hokjes”

Hasselt

Het Hasseltse Regenbooghuis hield voor de paasvakantie nog een vormingsmoment over inclusiviteit aan leerlingen en leerkrachten van de sportschool. Het aanspreekpunt rond seksuele en genderdiversiteit in Limburg is dan ook erg verrast. Coördinator Gelijke Kansen Manon van Engelen was in onze studio vanmiddag dan weer niet verbaasd over de reacties omdat zoals ze zegt “de maatschappij nog te erg in hokjes denkt”.