Gelauwerd fotograaf Steven Thoelen zoekt oma’s op leeftijd voor prestigieuze fotoshoot

Herk-De-Stad

Fotograaf Steven Thoelen doet een opvallende oproep, hij is namelijk op zoek naar oma’s op leeftijd. Thoelen staat bekend om zijn tableaux vivants waarbij hij tientallen voorwerpen en figuranten gebruikt. Hij won eerder ook al verschillende prijzen voor zijn foto’s. Voor zijn volgende project zoekt hij dus oma’s, de enige voorwaarde is dat ze op een kruk kunnen zitten. De fotograaf toont ons hoe hij inspiratie opdoet voor zijn foto’s in zijn persoonlijke schatkist, namelijk een overvolle container.