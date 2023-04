Deze 13 Belgische designers staan op Salone del Mobile in Milaan

Dat Belgisch design het goed doet, behoeft geen betoog. Een beetje chauvinisme is wat dat betreft wel op zijn plaats. Dit jaar zijn we als land dan ook voor de vijftiende keer aanwezig op het SaloneSatellite, een onderdeel van het Salone del Mobile in Milaan. Die wereldwijd grootste beurs voor interieurontwerpers loopt van 18 tot 23 april. Heb jij een hart voor design? Dan kan je deze dertien namen maar beter onthouden.

1. Ahokpe + Chatelin

Ahokpe + Chatelin is een Brusselse studio voor textielonderzoek en -productie, opgericht door Estelle Chatelin en Georges Ahokpe. Het duo bestaat uit een textielontwerpster en een textielwever, en opent de dialoog tussen Benin en België. Ze presenteren op de beurs o.a. hun Ku do azò, een hangmat ontworpen voor Europese interieurs.

2. COSEINCORSO

COSEINCORSO is een multidisciplinaire ontwerpstudio opgericht door Marzia Cerio en Marwann Frikach. Hun aanpak focust op het herintroduceren van poëzie in het productieproces en op het benadrukken van de culturele context waarin objecten gemaakt worden. Voor hun eerste collectie richtten de ontwerpers zich op aspecten van isolement, eenvoudige levensstijlen en onze relatie met de natuur en spiritualiteit.

3. Emma Terweduwe

Emma Terweduwe is een Belgische textielontwerpster gespecialiseerd in jacquard weven. Haar stukken zijn luxueus en expressief en combineren natuurlijke, duurzame materialen en kleurrijk grafisch design. Haar werkproces bestaat uit het vervilten van geweven stoffen. Emma’s tactiele werken vormen een kritiek op onze digitaal en visueel gedomineerde maatschappij, die het zichtbare steeds boven het tastbare plaatst.

4. Esther De Vos

Esther De Vos combineert staal vaak met andere materialen zoals figuurglas of textiel. Haar ontwerpen stralen eenvoud uit en combineren ruwe materialen binnen een structuur van architecturale lijnen. Esther bedenkt, schetst, last en maakt haar eigen ontwerpen tot unieke afgewerkte stukken.

5. Fersasos

Fersasos is een ontwerpstudio gespecialiseerd in het creëren van high-end verlichtingsontwerpen voor residentiële, commerciële en publieke ruimtes. Opgericht door Pauline Vercammen uit Gent, creëert Fersasos met een team van gepassioneerde en getalenteerde ontwerpers unieke, innovatieve en luxueuze verlichtingsproducten vol aandacht voor detail en materiaal.

6. Joe Sterck

Joe Sterck is een ontwerper die opereert op het snijvlak tussen meubel en sculptuur. Met zijn experimentele aanpak stelt hij de regels en tendensen omtrent hedendaags design in vraag en verkent hij de grenzen van het functionele. De Speculum-tafel is een reactie op hedendaagse ontwerpen die louter conceptueel en niet meer functioneel zijn. Het ontwerp kan dienen als aluminium tafel en als reflecterend sculpturaal object.

7. Mahaut Van Peel

Mahaut Van Peel behaalde haar master textielontwerp aan de ENSAV - La Cambre en werkte in een leerweverij voor de luxemarkt. Vandaag heeft ze haar eigen atelier in het Brusselse. Ze beschouwt haar werk als een experimenteel laboratorium in de zoektocht naar nieuwe elementen, kleurbronnen, texturen en technieken. Vandaag gebruikt Van Peel resten van marmerfabrikant Van Den Weghe. Marmer wordt gebonden met composiet en andere materialen zoals hout, metaal, glas tot unieke terrazzo-objecten.

8. Manuel Leromain

De textielontwerper Manuel Leromain studeerde af aan ENSAV - La Cambre en knipt, lijmt en assembleert passioneel vormen en kleuren tot een uniek en inspirerend universum, refererend aan de molen waarin hij opgroeide. Het resultaat is een reeks veelkleurige wandkleden in jacquardweefsel, tapijten en schilderijen.

9. MARIANNE De Cock

MARIANNE staat voor meubel- en objectontwerp dat sterk focust op materie en vorm. Het ontwerp en prototype-proces komen uit dezelfde hand. De materialen waar ze mee werkt zijn voornamelijk hout en meer specifiek fineer dat ze op innovatieve manier in hedendaagse interieurs toepast. De Fold-serie bestaat uit objecten waarin vorm en materiaalgebruik in elkaars verlengde liggen. De serie is vervaardigd uit Lariks fineer waarbij intarsia of inlegwerk op een vernieuwde manier wordt gebruikt.

10. Misses Brown

Misses Brown is het geesteskind van tweelingzussen Ke-Ola en Kimoura. Na elk een eigen pad te hebben bewandeld, beseften ze dat het samenbrengen van hun kennis een sterkte kon zijn. Vandaag produceren ze diverse ontwerpen die architectuur, design en het humane samenbrengen. De Henri-stoel is geïnspireerd door de techniek van het leerlooien en het aanspannen van rijzadels. De zitting wordt over het frame gespannen en vastgehouden door lederen riemen. Hierdoor zijn er geen blinde bevestigingen en krijgt de stoel een puur en eerlijk karakter.

11. Not A Desk

“Ik heb uit ervaring begrepen dat werken met uitzicht helpt om je focus terug te vinden.” Andreas de Smedt werkte 3 jaar als ingenieur in grote open ruimtes voordat hij zijn eigen project, Not A Desk, begon uit de ambitie om zijn ideale kantoor te ontwerpen. Zich bewust van de individuele behoeften van ieder, ontwierp Andreas een flexibel en mobiel meubel dat de hele dag door in elke ruimte gebruikt kan worden.

12. Studio Matta

Studio Matta is een ontwerpstudio vol passie voor materialen en tactiliteit. Eva De Smet & Jan Vandekerckhove ontwerpen interieurs, meubilair en objecten met een grote joie de vivre. Ze streven naar imperfecte en tijdloze schoonheid. Narcissus is een spiegel die door zijn organische vorm en ruwe materiaal zowel vrouwelijk als mannelijk oogt. Doordat delen van het staal tot een bepaald niveau zijn gepolijst, toont Narcissus een vluchtige reflectie die ruimte laat voor imperfectie en verbeelding.

13. Studio Tim Somers

Studio Tim Somers is een meubelstudio die zich richt op het creëren van unieke en handgemaakte stukken. Alle projecten worden gemaakt met veel aandacht voor precisie en passie, wat resulteert in een duurzaam eindresultaat. Piédestal is een verzameling van verschillende sokkels. Elk object is ontstaan uit verschillende houtbewerkingstechnieken en ontworpen met als doel een eigen identiteit en functie te creëren.