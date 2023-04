Wedstrijd waarbij kinderen wilde katten doden in Nieuw-Zeeland geannuleerd

Een wedstrijd waarbij kinderen moeten jagen op katten in Nieuw-Zeeland is afgelast nadat er kritiek kwam. Dat schrijft BBC. Bedoeling was niet dat kinderen huiskatten zouden doden, maar wel wilde katten die een echte plaag vormen in Nieuw-Zeeland.

De kattenjacht maakte deel uit van de North Canterbury Hunting Competition, een geldinzamelingsactie voor een plaatselijke school in Canterbury op het Zuidereiland. Elk jaar nemen honderden kinderen deel aan de wedstrijd om wilde zwijnen, herten en hazen te doden. De winnaar van de kattencompetitie kon 250 Nieuw-Zeelandse dollar winnen (ruim 140 euro).

De organisatoren wijzen erop dat hun initiatief als doel heeft om inheemse vogels en andere kwetsbare soorten te beschermen. Ze boden hun verontschuldigingen aan “aan degenen die enthousiast waren om betrokken te zijn” bij die bescherming van andere dieren, klinkt het. De organisatoren kregen heel wat bijval op de sociale media.

Dierenrechtenorganisaties trokken meteen aan de alarmbel wanneer ze lucht kregen van het evenement. De Society for the Prevention of Cruelty to Animals was opgelucht dat de wedstrijd geannuleerd is en wees erop dat kinderen het onderscheid tussen huiskatten en wilde katten niet kunnen maken.

Maatregelen om de populatie wilde katten onder controle te krijgen zijn het onderwerp van discussie in Nieuw-Zeeland, waar de dieren een grote bedreiging vormen voor inheemse soorten en de biodiversiteit van het land.

De Royal Forest and Bird Protection Society, de grootste natuurbeschermingsorganisatie van Nieuw-Zeeland, schat dat wilde katten verantwoordelijk kunnen zijn voor de dood van maar liefst 1,1 miljoen inheemse vogels per jaar, naast tientallen miljoenen uitheemse vogels.