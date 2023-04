Onze tv-tips: onverwachte ontmoetingen, topwetenschappers, verhaal in de toekomst

VPRO Tegenlicht

NPO2, do, 20.25u

Zal meer kennis van dieren, planten en watermassa’s ook maken dat we er beter voor gaan zorgen? Wetenschappers proberen met kunstmatige intelligentie dierentalen te ontcijferen, ethici proberen dierenleed in kaart te brengen en juristen willen ecosystemen tot rechtspersonen maken. Een boeiend verhaal waarin de allerbeste biologen, computerwetenschappers en milieujuristen hun verhaal doen. (tove)

Elysium

VTM3, do, 20.35u

Matt Damon gaat aan de zijde van Jodie Foster de sciencefictiontoer op in deze populaire film uit 2013. Al speelt het verhaal zich af in 2154. De rijken wonen op het prachtige ruimtestation Elysium en de rest van de bevolking moet proberen te overleven op de bouwvallige en vervuilde planeet aarde. Maar daar proberen ze koste wat kost Elysium te bereiken. (tove)

Met de Wind mee

Een, do, 20.40u

Vorige week ook genoten van het fietsavontuur van Wouter Deboot? Vanavond zet hij zijn tocht verder en bepaalt de wind in welke richting hij fietst. Zo kom je voor onverwachte ontmoetingen te staan. De wind duwt Wouter de Ardennen in. In Bastenaken heeft Wouter een koninklijke ontmoeting wanneer hij aan een kasteel vraagt om water. Elke ontmoeting levert een fascinerend verhaal op. (tove )