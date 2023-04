De ‘prins’ met ballen aan z’n lijf: Ronnie O’Sullivan clasht op het WK snooker met de enige speler die hem openlijk haat

Ronnie O’Sullivan neemt het vrijdag in de tweede ronde van het WK snooker op tegen de man die letterlijk niks geeft om de onaantastbare status van de zevenvoudige wereldkampioen. Zijn naam is Hossein Vafaei, de nummer 23 van de wereld uit Iran.

De 28-jarige Vafaei schreef vorig jaar geschiedenis door de Shoot-Out te winnen en daarmee de eerste Iraniër ooit te worden die een rankingtoernooi kon winnen. Hij deed dat toevallig op Moederdag, waardoor hij zijn triomf opdroeg aan zijn mama en oma. Nadien werd hij op zijn eerste WK in de eerste ronde uitgeschakeld door ex-wereldkampioen Judd Trump.

Dit jaar was het anders. Vafaei liet een vrij middelmatig seizoen optekenen, maar stootte wel voor het eerst door naar de tweede ronde op het WK door met 10-6 te winnen van de Chinese veteraan Ding Junhui (WST 17). Een kleine stunt want Ding werd gerekend tot een van de outsiders voor de wereldtitel. Onderweg ging Vafaei voor een 147 maximumbreak, maar die stopte al bij 63 punten na een (nochtans briljante) rode bal en daaropvolgende misser op zwart.

“Hij is zo onrespectvol”

Nu wacht dus de titelverdediger voor ‘The Persian Prince’, een man die Vafaei al meerdere malen zwaar bekritiseerde. Hij stoort zich aan uitspraken van de Engelsman, die onlangs onder andere zei dat hij zijn eigen kinderen nooit zou aanraden om te gaan snookeren en dat lager gerangschikte spelers “hun leven verspillen” omdat er met de sport te weinig te verdienen zou zijn.

“Veel dingen die hij zegt, frustreren mij”, aldus de Iraniër bij Metro. “Wat voor een legende ben je als je andere mensen dom noemt? Ik was en ben nog steeds goed bevriend met hem, maar zoiets vind ik niet oké. Hij vindt het misschien leuk en wie weet krijgt hij er zelfs een goed gevoel door, maar andere mensen zouden hem zo eens moeten behandelen. Dus doe ik dat nu ook, hij verdient niet beter. Ik bedoel: zeggen dat je je eigen kinderen niet wil laten snookeren, dat doe je toch niet? Dat is heel slecht voor onze sport. Hij moet ons echt niet herinneren dat hij al veel dikke prijzen gewonnen heeft, iemand zou hem er eens aan moeten herinneren dat hij Ronnie O’Sullivan is.”

“Ronnie zou hier niet staan zonder zijn team, zonder de mensen rondom hem”, verwijzend naar O’Sullivans problemen uit het verleden zoals depressie en druggebruik. “Hij zegt constant van: jullie zijn arm, ik ben rijk, ik ben Ronnie O’Sullivan. Daar hou ik niet van. Ik heb ook geld, maar ik respecteer andere mensen. En eigenlijk wil ik deze discussie niet voeren, ik ben een fan van hem. Hij snookert geweldig, maar soms is hij zo onrespectvol. Ronnie is slecht voor het snooker en hij zou er beter mee stoppen. Dan pas zal de jongere generatie het kunnen overnemen. O’Sullivan staat al meer dan 20 jaar aan de top, maar wat heeft hij eigenlijk voor het snooker gedaan? Dat is mijn grootste vraag. Hij zou een privéjet kunnen hebben, maar hij blijft klagen over een bonus van een paar duizend euro. Hij had het snooker groter kunnen maken, dus ik vraag hem hier en nu: waarom heb je het niet gedaan? Ronnie O’Sullivan heeft het snooker klein gehouden, dus: ga op pensioen.”

© Getty Images

Vafaei kreeg destijds zowaar steun van Luca Brecel. “Ja, ik heb het interview van Hossein gelezen”, aldus ‘The Belgian Bullet. “Ik denk dat hij helemaal gelijk heeft. Het is goed om zo’n kerel in het snooker te hebben, iemand die zegt wat hij denkt. Hij is duidelijk niet bang om zoiets te zeggen, ook al gaat het over Ronnie. En ik ga volledig akkoord met hem.”

“Hij is zo aardig...”

O’Sullivan zelf moest destijds al lachen met de uitspraken van de Iraniër en deed dat na zijn overwinning in de eerste ronde opnieuw. “Volgens mij heeft hij dit jaar geleerd om rustig te zijn. Jaag me niet op de kast. Ik heb het gewoon naar mijn zin. Ik vind het prima als ze me gek proberen te maken of als ze alles uit de kast proberen te halen om me van de kaart te brengen. Ik denk dat ze nu ook wel weten dat dat mij juist alleen maar beter maakt en dat dat geen goede tactiek is”, aldus de titelverdediger in de studio van Eurosport.

Na zijn zege tegen Ding kon Vafaei natuurlijk niet om de vragen heen. Hoe gaat dat zijn, spelen tegen ‘The Rocket’ op het WK na al die kritiek?

“Ik was rustig en ik respecteerde hem, maar toen zag ik die opmerkingen die hij over mij had gemaakt. Hij is wie hij is. Het is zo’n aardig persoon… als hij slaapt. Hij is zo’n ongelofelijke legende en hij was een held van mij, maar hij werd persoonlijk en dat haat ik. Met alles wat hij heeft bereikt in de sport is het zonde dat hij buiten de tafel zo’n arrogante persoonlijkheid heeft. Het is geen boksen, je moet netjes zijn naar je tegenstanders en hun afkomst”, aldus Vafaei, die zijn kritiek op O’Sullivan dus opnieuw niet spaarde.

Mark Williams - generatiegenoot van O’Sullivan en zelf drievoudig wereldkampioen - moest lachen om de uitspraken van Vafaei. “Waarom zou je Ronnie zo opnaaien?”, klonk het. “Hij gaat nu waarschijnlijk héél makkelijk winnen.”