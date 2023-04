Lennard Kämna toont goede Giro-benen met knappe ritzege in de Ronde van de Alpen

Kämna had aan de aankomst vier seconden voorsprong op zijn Russische ploeggenoot Aleksandr Vlasov en de Ecuadoriaan Jefferson Cepeda (EF Education-EasyPost). De Britse leider Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers), winnaar van de eerste twee ritten in de Ronde van de Alpen, werd vierde en behoudt de koppositie. Ook Kämna en Vlasov lijken klaar om in de Giro Evenepoel en Roglic het vuur aan de schenen te leggen. Vorig jaar won de Duitser Kämna ook de derde rit in de Ronde van de Alpen.

Donderdag werken de renners in Italië een opnieuw heuvelachtige rit van 152,9 km af tussen Rovereto en Predazzo. De 46e Ronde van de Alpen, in het verleden Ronde van Trentino genoemd, eindigt vrijdag in Brunico. Romain Bardet won de rittenkoers vorig seizoen, maar verscheen dit jaar niet aan de start.