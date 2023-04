Belgen bezorgd en onwetend over berging hoogradioactief afval

Op vraag van NIRAS, de instelling bevoegd met de opslag van kernafval, organiseert de Koning Boudewijnstichting ‘Nu voor Morgen’, een maatschappelijk debat over de berging van langlevend afval. In het kader daarvan bevroegen onderzoekers 2.210 mensen uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel over hun kennis en bezorgdheid omtrent het thema. Het is een eerste peiling, waarmee de uitslagen aan het einde van het project zullen worden vergeleken.

Gemiddeld geeft een respondent zijn eigen bezorgdheid een 7,2 op een schaal van een tot tien. De meesten zijn ongerust over de gezondheidsrisico’s en klimaatschade. Twintig procent zet zichzelf recht in het midden, vooral vanwege een gebrek aan kennis. De bezorgdheid is het grootst bij jongeren, mensen met kinderen en personen met een grote politieke interesse.

Zeker 46 procent van de Belgen voelt zich niet bekwaam om deel te nemen aan het debat. Slechts een op de vijf respondenten was op de hoogte van de federale beslissing van oktober om hoogradioactief afval ondergronds te stockeren. Evenveel personen dachten dat zo een opslagplaats al bestond in Dessel, terwijl die bouw in werkelijkheid nog zeker tien jaar zal duren.

“Ik was vooral verrast door het gebrek aan regionale verschillen”, zegt professor Sofie Mariën van de KU Leuven. “Hoewel kernafval vaker wordt besproken in Nederlandstalige media dan in Franstalige, bleek de bezorgdheid in het hele land ongeveer even groot te zijn.”

“Ik ben aangenaam verrast van de radicaliteit waarmee jongeren over kernafval praten”, zegt Stef Steyaert van ‘Nu voor Morgen’. “Ze benadrukken ‘dit is ons probleem’ en ‘wij zullen het moeten oplossen, niet jullie generatie’.”