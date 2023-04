Nieuwe reportage bewijst: Russisch “onderzoeksvaartuig” bespioneert westerse infrastructuur in de Noordzee

Er waren de laatste maanden al voorzichtige berichten over, maar een nieuwe Scandinavische reportage biedt bewijs: Rusland voert systematisch spionageopdrachten uit in de Noordzee. Russische boten zouden onze windmolenparken en kabelbanen bestuderen om op die manier sabotage-acties voor te bereiden.

De reportage is een samenwerking tussen de openbare omroepen van Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland en verschijnt vanavond voor het eerst op televisie.

De makers konden vastleggen hoe Russische schepen zoveel mogelijk informatie probeerden te verzamelen over windmolenparken en kabelbanen - denk aan stroom- of internetkabels - in de Noordzee. Op die manier zou Moskou willen vergaren over plaatsen waar het eventueel sabotageopdrachten zou kunnen uitvoeren. De onderzoeksjournalisten baseren hun verhaal op onderschepte radiocommunicatie van de Russische marine en konden ook de bewegingen van één zo’n spionageschip op de voet volgen: de Admiral Vladimirsky.

Officieel is dat schip een oceanografisch onderzoeksvaartuig, maar de vaarroute van de Admiral Vladimirsky onthult dat het in de praktijk gebruikt wordt als spionageschip. In de documentaire wordt het schip, waarvan de zender een maand lang werd uitgeschakeld, gevolgd tijdens een missie voor de Nederlandse en Britse kust. Daarbij valt op hoe het schip telkens opvallend vertraagt wanneer het in de buurt van een windmolenpark komt.

© BELGAIMAGE

Eén van de journalisten die met een kleiner bootje het schip probeerde te benaderen zag ook hoe de Admiral Vladimirsky stevig wordt beveiligd. Hij spotte een gemaskerde man op het dek die zwaar geschut met zich meedroeg.

Spionageschip passeerde ook bij ons

Ook de Nederlandse inlichtingendiensten hadden het schip de voorbije maanden vermoedelijk al opgemerkt. Generaal-majoor Jan Swillens zei in februari dat marine en kustwacht spionage van een Russisch schip had voorkomen bij Nederlandse windmolenparken. Hij specificeerde daarbij niet om welk schip het juist ging, maar experts achten het waarschijnlijk dat het de Admiral Vladimirsky was.

En ook voor onze kust werd half november een Russisch vaartuig gespot. “Waarschijnlijk hetzelfde Russische onderzoeksschip dat in de Nederlandse wateren was gesignaleerd”, bevestigde minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne enkele dagen na de Nederlandse onthullingen. “De precieze motieven van dat Russische schip kennen we niet, maar we moeten hierin niet naïef zijn”, zei de minister toen. Hij benadrukte dat het schip in kwestie voer zonder AIS, het verplichte veiligheidssysteem dat de identiteit van schepen kenbaar maakt voor anderen. De titel van het persbericht liet weinig ruimte voor interpretatie: “Russisch spionageschip in november voor onze kust.”

LEES OOK. Waarom beste eenheden van Russisch leger massaal sneuvelen in Oekraïne

Geen bewijzen voor sabotage

De experts die in de reportage aan het woord gelaten worden, benadrukken dat er weinig op wijst dat er al effectief sabotagemissies zijn uitgevoerd door Rusland. Al werd er vorig jaar wel een internetkabel doorgesneden voor de kust van Spitzbergen, een incident dat de journalisten voorzichtig in verband brengen met de spionage-opdrachten.

Dat Rusland de westerse kusten in kaart probeert te brengen, is geen al te grote verrassing. Vermoedelijk doen NAVO-landen hetzelfde bij Rusland. Beide kanten willen zoveel mogelijk te weten komen over elkaar zodat ze voorbereid zijn in het geval dat het Russisch-Oekraïense conflict uitbreidt naar een grotere oorlog. Maandag vindt er in Oostende een Noordzeetop plaats. Negen landen zullen er overleggen over windmolenparken. Daarbij zal de beveiliging ongetwijfeld een belangrijk gespreksthema zijn.