David Goffin sneuvelt in de tweede ronde in Barcelona

David Goffin (ATP 99) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de derde ronde (achtste finales) van het ATP 500-toernooi in Barcelona (gravel/2.722.480 euro). De 32-jarige Luikenaar verloor in twee sets (6-1 en 7-5) van de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 35), het zestiende reekshoofd in Catalonië en vrij in de eerste ronde. De partij duurde een uur en dertien minuten.

Goffin had zich dinsdag in de eerste ronde nog voorbij de Spaanse veteraan Feliciano Lopez (ATP 593), ooit nummer twaalf van de wereld, geknokt. Lopez stond dankzij een wildcard van de organisatie op de hoofdtabel. Goffin haalde het in drie sets (7-6 (7/3), 6-7 (4/7) en 6-0).

Vorige week maakte de Belgische nummer een op het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo zijn wederoptreden na zeven weken inactiviteit door een blessure aan de linkerknie. Hij ging er in het prinsdom meteen in de eerste ronde uit.

Op de ATP-ranking maakte Goffin de voorbije weken een duik. Hij zakte in twee weken tijd van plaats 45 naar plaats 99. Goffin was de enige Belg op de hoofdtabel in Barcelona.

Onclin wint partij over twee dagen

Gauthier Onclin (ATP 224) heeft woensdag de tweede ronde bereikt van het Challengertoernooi in het Italiaanse Roseto Degli Abruzzi (gravel/73.000 euro).

Onclin, het achtste reekshoofd, versloeg de 26-jarige Kroaat Nino Serdarusic (ATP 293) in drie sets (7-5, 5-7 en 6-4). Beide spelers stonden, over twee dagen verspreid, twee uur en 46 minuten op het terrein.

De partij van Onclin stond oorspronkelijk maandag op het programma, maar werd met een dag verschoven. Dinsdag werkten beide spelers twee sets af, waarna ze moesten stoppen door de invallende duisternis. Woensdag klaarde de 22-jarige Luikenaar dan uiteindelijk de klus.

Onclin speelt om een plaats in de kwartfinales tegen de Italiaan Francesco Forti (ATP 361). Hij versloeg in de eerste ronde zijn landgenoot Giovanni Fonio (ATP 306) in twee sets (7-6 (7/4) en 6-2). Beide spelers stonden dankzij een wildcard van de organisatie op de hoofdtabel.

Raphaël Collignon (ATP 249) is de tweede Belg die deelneemt aan het toernooi in de Abruzzen. Hij werd in de eerste ronde gekoppeld aan de Oekraïner Illya Marchenko (ATP 324).

Benoit stoot door naar derde ronde

Marie Benoit (WTA 197) heeft zich woensdag geplaatst voor de derde ronde (achtste finales) van het ITF-toernooi in het Zwitserse Bellinzona (gravel/60.000 dollar). De 28-jarige Eupense, het negende reekshoofd, haalde het in haar tweede ronde in twee sets (6-2 en 6-2) van de Duitse Julia Middendorf (WTA 406). De partij duurde een uur en twaalf minuten. Benoit was vrij in de eerste ronde.

Bij de laatste zestien neemt ze het op tegen de Italiaanse Angelica Moratelli (WTA 369). Zij versloeg in haar tweede ronde de Franse Selena Janicijevic (WTA 171), het achtste reekshoofd, in twee sets (6-4 en 6-1).

Onze landgenote was ook actief in het dubbelspel in Bellinzona, maar verloor daarin dinsdag in de eerste ronde. Samen met de Cypriotische Raluca Georgian Serban moest ze in een supertiebreak (7-5, 4-6 en 10/5) het onderspit delven voor de Zwitserse Conny Perrin en de Tsjechische Anna Siskova, samen het vierde reekshoofd.

In het enkelspel ging Sofia Costoulas (WTA 358) er maandag in de eerste ronde uit in Bellinzona. Ze verloor in twee sets (7-5 en 6-3) van de Spaanse Andrea Lazaro Garcia (WTA 342).