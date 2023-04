Nederland wil Mathieu van der Poel aan de start krijgen van het WK mountainbike: “De combinatie met de weg is mogelijk”

Al in augustus staat de wielerwereld even stil, met het ‘super WK’ in Glasgow. Zowat in alle disciplines wordt er tussen 3 en 13 augustus gestreden om regenboogtruien. Mathieu van der Poel is het Nederlandse speerpunt op de weg, maar stiekem hopen ze hem ook te kunnen overtuigen voor de mountainbikewedstrijd.

Koos Moerenhout, Oranje-bondscoach op de weg, ging het parcours in Schotland al eens verkennen. “De start is in Edinburgh en vervolgens is het 120 kilometer naar Glasgow, waar we lokale rondes door het centrum van de stad rijden. Die zijn lastig, het is echt een slopend parcours. Het is draaien en keren, op en af. Klimmetjes van 200 à 300 meter”, klinkt het bij de NOS. “Een Nederlandse renner, die aardig gepresteerd heeft dit voorjaar, heeft daar al eens een tweede plaats behaald. De ronde is nu niet exact hetzelfde als die in 2018, maar wel vergelijkbaar. Het is een heel mooie wedstrijd waar wij als Nederlanders goed uit de voeten kunnen.”

Moerenhout doelt uiteraard op het EK van vijf jaar geleden, toen Van der Poel het zilver pakte achter Matteo Trentin en voor Wout van Aert.

Maar… Zes dagen later staat in Schotland ook het WK mountainbike geprogrammeerd. “We rijden op zaterdag 12 augustus, een kleine week na de wegrace, dus in theorie moet het te combineren zijn”, klinkt het bij bondscoach Gerben de Knegt. Die verwijst vooral naar de noodzaak van het scoren van punten. Nederland staat momenteel pas 30ste op de UCI-landenranking en dus mag het voorlopig geen MTB’er afvaardigen naar de Olympische Spelen volgen jaar in Parijs.

Milan Vader. — © BELGAIMAGE

Bellen

Milan Vader had punten kunnen pakken, maar crashte vorig jaar zwaar in de Ronde van het Baskenland. De renner van Jumbo-Visma gaat op korte termijn even alles op de MTB zetten, maar zou zich afvragen of dat allemaal wel de moeite is wanneer niet hij maar Van der Poel naar de Olympische Spelen mag voor Nederland. Van der Poel zelf zou - aldus de NOS - hebben aangegeven dit jaar nog enkele wedstrijden te willen doen.

“Maar er is nog veel onduidelijk over wanneer hij dat wil doen”, aldus De Knegt. “Ik snap dat het bij hem niet de hoogste prioriteit heeft, maar die vraag heb ik wel. Ik heb deze week in mijn agenda staan om hem te bellen erover.”

Mits een goed WK zouden onze Noorderburen zich namelijk meteen kunnen plaatsen. De nummers éen en twee verdienen sowieso een olympisch ticket, net als de twee best presterende landen die zich niet via de landenranking (top 19) plaatsten.