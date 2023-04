Ook Schoenen Torfs moet besparen, “maar geen banen bedreigd”

Ook bij Schoenen Torfs – traditioneel een van de sterkere spelers in de modemarkt – is het alle hens aan dek om kosten te besparen. Banen zijn evenwel niet bedreigd, verzekert de nieuwe CEO Lise Conix.

Torfs heeft er in 2022 nochtans een sterk jaar op zitten. De omzet bereikte een nieuw record, met 190 miljoen euro. En ondanks kosten die 14 procent stegen, bleef de winst (in ebitda uitgedrukt, dus voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) met 16 miljoen euro op hetzelfde niveau als in 2021.

Toch staat het bedrijf, dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert, voor “uitdagende jaren”, zegt CEO Lise Conix, nicht en opvolgster van voormalig CEO Wouter Torfs. Dat heeft alles te maken met de stijging van die kosten. Ook in 2023 wordt gerekend op een stijging met 14 procent. Huur en energie worden duurder, maar vooral de loonkosten van de 650 werknemers maken dat het “alle hens aan dek” is om de winst de komende jaren weer op het niveau van de voorbije jaren te brengen.

“Efficiënter en slimmer”

De nieuwe focus bij Torfs wordt dan ook de operationele kosten onder controle houden. “We moeten slimmer en efficiënter gaan werken”, zegt Conix. Ze geeft het voorbeeld van de nieuwe automatische inpakmachine waar het bedrijf in heeft geïnvesteerd. Dat maakt dat er kan worden bespaard op bijvoorbeeld transport- en verpakkingskosten.

Besparen op personeel – zoals bij veel andere retailers het geval is – is niet aan de orde. “We willen niet besparen op service”, aldus Conix. Ook in het logistiek centrum wil Torfs niet snijden in het vast personeel. “Het kan wel zijn dat er een afbouw is van tijdelijke werknemers. Misschien hebben we er minder nood aan tijdens piekmomenten”.

Het bedrijf blijft voor de toekomst inzetten op stijgende omzet, zowel in de 77 fysieke winkels als de rendabele onlinewinkel. Van overnames, nieuwe winkels of een uitbreiding naar Nederland en op korte termijn Wallonië zal die groei alvast niet komen. “Er is wel overal in Vlaanderen een Torfs binnen een straal van 10 kilometer. Ik zie er binnen Vlaanderen dan ook niet veel bijkomen.”