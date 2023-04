Bikinifoto’s verkopen om een (tweede) olympische droom waar te maken: “Ik dacht: betalen mensen daar serieus voor?”

Het systeem van OnlyFans werkt als volgt. Abonnees doen hun betalingen rechtstreeks aan Fenix International, het Britse bedrijf achter Only Fans. Fenix stort dan vervolgens 80 procent van de bedragen die het binnenkrijgt door aan de creators, 20 procent houdt het zelf bij. Je vindt vanalles op OnlyFans, maar het platform is toch vooral bekend voor zijn erotisch/pornografische profielen.

Eentje daarvan is sinds kort dat van Alexandra Ianculescu. In 2018 was ze erbij op de Winterspelen in Zuid-Korea, waar ze als schaatsster deelnam aan de 500 meter. Twee jaar geleden stopte de Roemeense-Canadese met schaatsen en legde ze zich toe op de koers. Het doel: als wielrenster naar de Olympische Spelen in Parijs (2024) gaan.

Maar die droom kost geld en het Canadese vrouwenwielrennen is verre van geprofessionaliseerd. En dus moet Ianculescu zelf aan de nodige financiële middelen zien te geraken. Ze had al bijna 70.000 volgers op Instagram en dus koos ze voor het lucratieve OnlyFans, waar ze onder andere bikinifoto’s plaatst voor al wie een abonnement heeft op haar kanaal.

“Ik heb mijn account in 2021 al opgezet”, vertelt de 31-jarige atlete bij The Daily Star. “Het zorgt ervoor dat ik kan overleven, mijn huur kan betalen, ik boodschappen kan doen, en het betaalt mijn kosten voor koffie en koersen. Ik deed eerst ook nog wat personal training, maar nu is het 100 procent OnlyFans. Iemand vroeg me ook waarom ik daar geen beelden van achter de schermen toonde en dat ik dan geld kon vragen voor mijn bikinifoto’s. Mijn antwoord was: Betalen mensen daar serieus voor? Kijk, ik vind mijn lichaam best leuk en zou zo’n foto’s sowieso posten. Dus ik heb dat geprobeerd voor een maandje en het was echt te gek!”

Of ze de Spelen in Parijs effectief zal halen, dat ligt natuurlijk aan haar sportieve prestaties.

“Ik ga mezelf niet te hoge verwachtingen opleggen”, klinkt het. “Ik wil niet teleurgesteld worden, maar ik verwacht ook niet van mezelf dat ik gewoon slecht ben wanneer ik iets nieuws probeer. Ik moet gewoon vertrouwen hebben in het proces. Ik wilde een profcontract halen binnen de twee jaar, maar het zal waarschijnlijk iets langer duren. Dat is een beetje frustrerend. Maar ik heb geduld. Dit is een plan voor de lange termijn. Ik heb nog niet het idee om me ergens te settelen, een huis te bouwen en kinderen op de wereld te zetten of een hond te kopen. Ik ga mezelf kapot werken tot ik mijn doel bereikt heb!”

