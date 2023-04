Vlaams Parlement schrapt omstreden pensioenregeling, voorzitter Homans: “Willen geen enkele afwijking voor volksvertegenwoordigers”

Het Vlaams Parlement schrapt de pensioenregeling die het mogelijk maakt dat het pensioen van parlementsleden tot 20 procent hoger kan liggen dan het pensioenplafond, vastgelegd in de wet-Wijninckx. Een extra vergadering van het Uitgebreid Bureau, het politieke bestuur van het parlement, heeft dat woensdag beslist.

Oppositiepartij PVDA maakte woensdag bekend dat in het Vlaams Parlement al sinds 2004 een pensioenregeling bestaat waarbij parlementsleden tot 20 procent boven het wettelijke plafond betaald kunnen worden, goed voor een bonus van 1.500 euro bovenop het wettelijk maximum van 7.813 euro bruto.

De parlementsleden die de pensioenkas van het Vlaams Parlement beheren beslisten toen om het plafond op te trekken. “Door een deel van het pensioen als ‘rente’ uit te betalen, omzeilt het parlement het wettelijke maximum”, aldus PVDA-fractieleider Jos D’Haese. “Exact dezelfde truc dus als de Kamervoorzitters hebben gebruikt om zich een extra pensioen uit te betalen. Maar hier geldt het dus voor alle parlementsleden die pensioenen cumuleren. ‘Wat we zelf graaien, graaien we beter’, moeten ze gedacht hebben.”

Een extra vergadering van het Uitgebreid Bureau, het politieke bestuur van het parlement, besliste woensdag om de regeling met onmiddellijke ingang te schrappen. Die beslissing wordt woensdagnamiddag ook ter stemming voorgelegd aan de plenaire vergadering. “Het huidige Uitgebreid Bureau wil geen enkele afwijking voor volksvertegenwoordigers op de wet-Wijninckx”, laat parlementsvoorzitter Liesbeth Homans weten.

Pensioenperikelen

De Belgische politiek is al weken in de greep van pensioenperikelen. Eerst waren er de berichten over de pensioenextra’s van de voormalige Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open Vld), en van een aantal hoge ambtenaren van de Kamer. En dinsdag raakte bekend dat sinds 2014 álle Kamerleden het wettelijk toegestane maximumpensioen kunnen overschrijden met een bonus van 20 procent.