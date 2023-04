Pas de dertiende ooit: Kyren Wilson pot 147 maximumbreak weg op WK snooker en is (voorlopig) ruim 60.000 euro rijker

Sensatie op het WK snooker en deze keer niet omwille van activisten. Kyren Wilson maakte woensdag namelijk een maximumbreak van 147 punten in zijn partij in de eerste ronde tegen Ryan Day (WST 18). De Engelse nummer 7 van de wereld zorgde zo voor de 13de ‘147’ in The Crucible in Sheffield en is voorlopig zeker van een cheque van 55.000 pond (62.500 euro) voor de hoogste break plus de bonus voor de maximumbreak.