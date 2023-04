Bree/Kampala

De meeste mama’s hebben hiv en er is nauwelijks geld voor medische kosten of speelgoed. In die helse omstandigheden werkt Goele Gommers (24) uit Bree in een kinderopvang en ziekenhuis in Oeganda. “Soms denk ik: ik geef even vijf euro. Maar dat kan je helaas niet voor iedereen doen.”