Pijnlijke statistiek: Frank Lampard is de eerste Chelsea-coach ooit die zijn vier eerste wedstrijden verliest

Chelsea-coach Frank Lampard heeft door de 0-2 nederlaag tegen Real Madrid, dinsdag in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League, een negatief record gevestigd. Die nederlaag was namelijk de vierde op rij voor de Blues, waardoor Lampard de eerste coach werd in de 118-jarige geschiedenis van de club die zijn eerste vier wedstrijden verloor.

De 44-jarige Engelsman nam een kleine twee weken geleden het roer over als Chelsea-coach na het vertrek van Graham Potter, maar kon de negatieve spiraal waarin de club zich bevond, niet stoppen. Onder Lampard verloren de Londenaren in de Premier League met 1-0 bij Wolverhampton Wanderers en ging het thuis met 1-2 de boot in tegen Brighton. Tussendoor verloren de Blues ook met 2-0 uit bij Real Madrid.

© EPA-EFE

stigde. Zo kwam de club ondanks een resem aan kansen weer niet tot scoren, wat al voor de achttiende keer het geval was dit seizoen. De laatste keer dat de Blues zo’n negatieve reeks beleefden, was in het seizoen 1980-1981. De laatste keer dat Chelsea vier nederlagen op rij leed was geleden van november 1993.

Clubicoon Lampard stond al eens anderhalf jaar aan het roer op Stamford Bridge, van juli 2019 tot januari 2021. Na een aantal slechte resultaten werd hij vervangen door Thomas Tuchel, die op zijn beurt werd opgevolgd door Graham Potter. De Londenaren staan momenteel slechts elfde in de Premier League.