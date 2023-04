Met deze items breng je rust in je huis en je hoofd

Mag het even wat kalmer aan? Dromerige foto’s, onzichtbare rommel en absolute stilte: deze items brengen wat aangename rust in je hoofd.

Even onbereikbaar

Iedereen aan de hoofdtelefoon, zo lijkt het wel. Intussen wordt de noisecancellingtechnologie steeds straffer, waardoor storende geluiden indrukwekkend worden weggefilterd en je lekker kan verdwijnen in je cocon.

Premium noise cancelling headphone WH-1000XM5 – 420 euro – Sony, sony.be

Sprakeloos

Met of zonder je neus in de boeken: dé plek om tot rust te komen blijft een boekenwinkel, bovendien heeft zowat elke stad er eentje. Dit boek gidst je alvast naar de pareltjes onder de boekenwinkels.

Elizabeth Stamp: 150 bookstores you need to visit before you die – 29,99 euro – uitgeverij Lannoo, lannoo.be

Roomservice, please

Zin om even te verdwijnen en royaal onder te duiken in nostalgische luxe? Boek een kamer in het gloednieuwe The Hoxton. Van oude IBM-toren naar stijlvol hotel met seventies charme, inclusief kleurrijk fluweel, grafische patronen en houten maatwerk in de kamers, een brutalistische lobby én een dakterras met indrukwekkend zicht.

Kamers vanaf 154 euro, open vanaf mei – The Hoxton, www.thehoxton.com

Opgeruimd staat netjes

Even nog de wintersporen wegwerken voordat de lente helemaal losbarst? De kleurrijke kratjes van Hay hebben nu ook een deksel. Handig om te stapelen én om rondslingerende rommel onzichtbaar weg te werken.

Krat – vanaf 6 euro, stalen deksel – vanaf 45 euro – Hay, hay.dk

Wild van water

De Belgische fotografe Stefanie Faveere heeft geen koudwatervrees: ze duikt het hele jaar rond in open water. De kleuren, de reflectie en de beweging van het water inspireerden haar om fragmenten van die schoonheid vast te leggen. Het resultaat zijn dromerige foto’s die flirten met de schilderkunst.

Vanaf 450 euro, elke foto is uniek. Meer info, www.stillbystefaniefaveere.com