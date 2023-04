Eliane Tillieux, de voorzitster van de kamer. Er is steeds meer kritiek te horen over haar “afwezige houding”. — © BELGA

De conferentie van de voorzitters, het bureau en de vzw Pensioenkas: allemaal komen ze woensdag in de Kamer samen om de operatie schadebeperking in te zetten. Want de politieke schade na alweer een nieuwe episode in de saga van de riante pensioenbonussen - ook alle parlementsleden kunnen meer dan het wettelijk toegelaten maximumpensioen krijgen - is groot.