Hasselt/Brussel

Twee Limburgse accountants, Ben Peeters van Business Minds uit Hechtel-Eksel en Ghislain Ombelets van Go! uit Houthalen-Helchteren, hebben zich kandidaat gesteld om te zetelen in de raad van bestuur van de koepel ITAA. “Accountant is een knelpuntberoep geworden,” zeggen de twee.