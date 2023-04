Politie redt kuikentjes na aanrijding van moedereend: “Anders waren ze vermoedelijk ook gestorven”

Tijdens het spitsuur, om 8 uur, trok de politie naar het Kennedy rondpunt. Een vrouw had melding gemaakt van een verkeersonveilige situatie. Eendenkuikentjes liepen naar verluidt op de rijbaan, waardoor verschillende auto’s in de remmen gingen of moesten uitwijken.

“Een politiepatrouille ging ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen”, vertelt perswoordvoerder van de Oostendse politie, Timmy Van Assche. “Blijkbaar werd de moedereend aangereden, waardoor de kuikentjes moederziel alleen achterbleven. Mama-eend was niet meer te bespeuren, maar onze diensten konden wel vier babyeendjes aantreffen. Met dank aan twee burgers werden de eendjes door de politiemensen van straat geplukt.” (Lees verder onder de foto)

De eendjes werden aangetroffen in de middenberm ter hoogte van het kennedy rondpunt. — © Jeffrey Roos

De politie bracht de eendjes naar het Vogelopvangcentrum in Oostende. “Het is inderdaad zo dat hier vier kuikentjes binnengebracht werden”, vertelt vrijwillig medewerker Kristien Streitz. “We kregen echter telefoon van de vrouw die de melding bij de politie had gemaakt om te vragen hoe het met de eendjes gaat. Uit dat gesprek bleek dat er twaalf kuikentjes waren. Daarom zijn onze mensen naar de locatie gereden om de andere kuikens te zoeken. Zonder het ingrijpen van de politie en de vrouw, waren de eendjes vermoedelijk gestorven.”