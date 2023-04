Heineken verkoopt minder bier voor meer geld

Heineken heeft in het eerste kwartaal van 2023 minder bier verkocht, maar rekende daar wel meer voor aan. Dat heeft de Nederlandse brouwer bekendgemaakt.

Tijdens de eerste drie maanden van het jaar ging wereldwijd 54,8 miljoen hectoliter bier de deur uit. Dat is 3 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2022. In alle regio’s viel de verkoop terug, behalve Noord- en Zuid-Amerika, waar Heineken met 20,3 miljoen hectoliter 3,4 procent meer aan de man bracht.

Ondanks de volumedaling nam de omzet met liefst 9,2 procent toe tot 7,6 miljard euro. Heineken verhoogde de prijzen van zijn dranken met meer dan 12 procent om gestegen kosten te compenseren, terwijl ook een wisselkoersmeevaller in mindere mate een positief effect had.

De fors gestegen kosten wogen wel op de winst van de bierreus. Die daalde van 417 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022 tot 403 miljoen euro in de afgelopen drie maanden.

Heineken – in onder meer België actief met brouwerij Alken-Maes – is de op een na grootste brouwer te wereld, na AB InBev. Die Belgisch-Braziliaanse groep rapporteert begin mei de resultaten van het eerste kwartaal.