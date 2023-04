AAN DE START. Tadej Pogacar verwacht “een sprintfinish op de Muur van Hoei”, Quinten Hermans: “We zijn met 20 voor plek drie”

“Ik verwacht een sprintfinish op de Muur”

Topfavoriet Tadej Pogacar won zondag de Amstel Gold Race, maar ziet het niet als een nadeel dat hij maar twee dagen rust had. “Dit is ongeveer hetzelfde deelnemersveld als zondag, dus we hadden allemaal dezelfde tijd om te herstellen. Ik weet niet waarom ik tot hiertoe nog niet goed was in de Waalse Pijl, we zullen vandaag zien of ik het beter kan doen. Na twee keer de Muur van Hoei zullen we wel zien, maar ik verwacht wel een sprintfinish op de Muur. Als ik in een goeie positie eraan kan beginnen, denk ik dat een goed resultaat mogelijk zal zijn.”

Pogacar en co. bij de start in Herve. — © BELGA

“Pogacar is niet de meest explosieve renner ter wereld”

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) is dé grote uitdager van Tadej Pogacar vandaag in de Waalse Pijl. “Ik weet niet of ik helemaal hersteld ben van zondag, maar op zich moet de Waalse Pijl mij wel liggen. Vorig jaar was ik ziek en haalde ik de finish niet, nu hoop ik meer kans te maken. Deze koers ligt me beter dan de Amstel Gold Race. En als ik het mag zeggen: Tadej is niet de meest explosieve renner ter wereld.”

Kan Tom Pidcock Pogacar het vuur aan de schenen leggen? — © BELGA

“Zwaardere race dan anders”

Michael Woods (Israel-Premier Tech) start dankzij de afwezige Dylan Teuns vandaag met rugnummer één en reed al drie keer top zes in de Waalse Pijl. “Het wordt een zwaardere race dan anders vandaag. Ik verwacht al aanvallen voor de Muur van Hoei. Pogacar is ook voor mij de grote favoriet.”

“Bagioli en Schmid afzetten, dan zelf mijn kans gaan”

Ilan Van Wilder is één van de troefkaarten van Soudal-Quick-Step vandaag. “Bagioli en Schmid willen we goed afzetten aan de Muur van Hoei. Vanaf dat moment mag ik zelf ook mijn kans gaan. Het is altijd een vraagteken hoe de conditie zal zijn na een hoogtestage. Ik zou eerst willen afwachten hoe ik mij voel.”

“Nog wat in de tank”

Tiesj Benoot trekt door van de Omloop het Nieuwsblad tot aan Luik-Bastenaken-Luik. “Het is een lang voorjaar, maar er zit nog wat in de tank. Attila Valter en ik hebben vandaag een vrije rol bij Jumbo-Visma.”

Tiesj Benoot. — © BELGA

“Met 20 renners voor de derde plek”

Quinten Hermans miste door ziekte de Amstel Gold Race. In de Waalse Pijl maakt de kopman van Alpecin-Deceuninck zijn comeback. “Ik ben hersteld, maar wellicht nog niet in topvorm”, vertelde Hermans voor de start aan onze mannen ter plaatse. “Tadej Pogacar is favoriet en Pidcock mag je zeker niet afschrijven. Daarachter zijn we met twintig renners voor de derde plek.”