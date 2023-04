Belgische ref Olivier Marteel maakt opnieuw indruk op het WK snooker

Het WK van Olivier Marteel gaat zijn laatste dag in. De Belgische ref leidt woensdag zijn laatste wedstrijd van deze editie. Dinsdag maakte de West-Vlaamse verpleger - na zijn ingrijpen een dag eerder toen twee activisten de snookertafels bestormden - opnieuw indruk door zijn fysieke kracht te tonen bij het nakijken of de witte bal de blauwe raakte of niet.