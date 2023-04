Drie chauffeurs betrapt op hun gsm achter het stuur in Bilzen

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft dinsdagnamiddag in de Maastrichterstraat en Tongersestraat in Bilzen drie bestuurders betrapt die hun gsm gebruikten. Ze krijgen een boete van 174 euro. In de Tongersestraat werden daarnaast twee seizoensarbeiders betrapt die hun gordel niet droegen. Er werd ook een achtergelaten voertuig zonder nummerplaat getakeld, dat niet verzekerd en niet gekeurd was. De eigenaar kreeg twee pv’s. siol