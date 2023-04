Een kop vol zorgen? Volgens studie ervaren we de meeste stress in onze twintiger jaren

Hoewel we er als kind ongeduldig naar uitkijken, is “groot zijn” niet bepaald een ontspannend fenomeen. Naarmate je tienerjaren verstrijken worden je zorgen almaar groter, net als je verantwoordelijkheden. En eens de twintig voorbij, begint het pas echt. Je gaat studeren, uit huis, aan het werk. En tussendoor probeer je ook nog een serieuze relatie te hebben, een huis te kopen en eventueel aan kinderen te beginnen.

Aangezien we als mens geen goede multitaskers zijn, hoeft het niet te verbazen dat al die levensveranderende gebeurtenissen voor de nodige stress zorgen. In die mate zelfs dat een nieuwe studie, gepubliceerd in het vakblad Developmental psychology, nu stelt dat onze twintiger jaren de meest stressvolle periode van ons leven zijn.

Onbezorgd?

Eerlijk is eerlijk, we hadden zelf ook al begrepen dat die ‘onbezorgde’ twenties in werkelijkheid een stuk ingewikkelder zijn dan het cliché wil. En dat is al helemaal het geval nu de prijzen de pan uit swingen en het steeds moeilijker wordt voor jongeren om met eigen middelen een leven uit te bouwen − probeer als startende werknemer maar eens een eigen stulpje te kopen. Het goede nieuws? Eens de twintig gepasseerd, neemt de stress ook snel weer af en hoe ouder we worden, hoe minder stress we gemiddeld gezien ervaren, aldus de studie. Laat die rimpels dus maar komen!