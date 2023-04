Niels Destadsbader wordt peter van het kindje van zijn ex Nele

Niels Destadsbader (35) is peter geworden van het dochtertje van zijn ex Nele (35), Dréetje. Dat meldde hij zelf op Instagram. “Neleke en ik. Zes jaar een koppel geweest, vier jaar samengewoond.”

In een zeldzame openhartig post op Instagram vertelt Niels Destadsbader over zijn ex en de baby voor wie hij gevraagd is peter te worden. Zijn ex is Nele Christiaens. De zanger/presentator Niels De Stadsbader was met Nele een koppel tussen 2011 tot 2017.

Op Instagram schrijft Niels Destadsbader: “Neleke en ik. Zes jaar een koppel geweest, vier jaar samengewoond. Als goeie vrienden uit elkaar gegaan en dat onderweg ook altijd gebleven. Tot ze mij twee maanden geleden vroeg om peter te worden van haar dochtertje. Tranen. Van trots. Trots en blijdschap.”

“Omdat we onderweg altijd respect bleven hebben voor elkaar. Omdat we nog altijd dankbaar zijn voor de kansen die we elkaar toen hebben gegeven. En omdat we mekaar altijd graag zullen blijven zien. Super trots op ons, Neleke. En nog meer op jou. Ook heel blij voor jou, papa Bowie. De meisjes zijn in goeie handen. En ik? Ik ben nu al helemaal verliefd op ons Dréetje.”

