VOORBESCHOUWING LUIK-BASTENAKEN-LUIK 2023. Naar een zinderende clash tussen Pogacar en Evenepoel?

Aan alle mooie liedjes komt een eind, dus ook aan dit voorjaar, maar niet zonder zijn gebruikelijke orgelpunt: La Doyenne. Als Tadej Pogacar net als Mathieu van der Poel zijn voorjaar met twee Monumenten wil afsluiten, zal het in Luik moeten gebeuren. De Sloveen is de favoriet, maar heeft wel een uitdager om u tegen te zeggen. Remco Evenepoel waagt zich aan zijn eerste eendagswedstrijd van het jaar, niet toevallig degene die hij vorig jaar al naar zijn hand zette.

Start: 10.30 uur in Luik Aankomst: omstreeks 16.45 uur in Luik Afstand: 258,1 km Categorie: Monument Live op tv: vanaf 13.30 uur op Sporza

Met zijn 258 km en meer dan 4.000 hoogtemeters is Luik-Bastenaken-Luik zonder meer een van de zwaarste klassiekers van het jaar. Wat het allemaal nog een stuk zwaarder maakt, is dat nagenoeg alle hoogtemeters in de laatste 85 km overwonnen moeten worden. Pas na het keerpunt in Bastenaken begint de schifting echt vanaf de voet van de Côte de Wanne, de vierde van elf hellingen. De Côte de Stockeu, ook wel Stèle Eddy Merckx genoemd, is met 1 km aan 12,5% de steilste. De Col du Rosier is met 4,4 km aan 5,9% de langste. De Côte de la Redoute is steevast de eerste echte afspraak voor de grote kanonnen. Daar plaatste Evenepoel vorig jaar zijn move, alleen ligt net dat gedeelte niet meer op het parcours. De renners draaien dit jaar 300 meter eerder af.

Evenepoel plaatste vorig jaar zijn move op de laatste hectometers van La Redoute. — © BELGA

Via de Côte des Forges gaat het vervolgens naar de Côte de la Roche-aux-Faucons waar de laatste troefkaarten op tafel gegooid worden. Daarna duiken de renners richting Luik, maar toch ligt er nog een niet-gecatalogeerd venijnig stuk bergop van zo’n 2 km aan 6% waar ze dus best nog wat voor overhouden. De laatste stroken richting aankomst zijn wel vlak.

Voor de dames is Luik-Bastenaken-Luik 142,8 km lang en bezaaid met negen hellingen. Al na 60 km passeren zij de Côte de Wanne en rijden ze door naar de Côte de Stockeu. In de finale wachten hen ook La Redoute, de Côte des Forges en de Côte de la Rouche-aux-Faucons. Zij gaan al om 8.45 uur van start in Bastenaken en worden omstreeks 12.30 uur aan de meet verwacht.

De favorieten: twee absolute kleppers

Welke renners als favorieten aan de start staan, is geen geheim. Remco Evenepoel daalt neer van hoogtestage en start met het rugnummer één. Zijn laatste wedstrijdkilometers legde hij weliswaar eind maart al af in de Ronde van Catalonië. Toch kan je ervan op aan dat hij niet voor een acte de présence naar Luik afzakt. De wereldkampioen wil een gooi doen naar een tweede zege op rij, ook al is het altijd een beetje koffiedik kijken hoe renners reageren op die hoogteprikkels. Bovendien torst Evenepoel enige verantwoordelijkheid. Vorig jaar redde hij in Luik het klassieke voorjaar van de ploeg van Patrick Lefevere door La Doyenne met overmacht te winnen. Dat lot is hem opnieuw bezegeld want Asgreen, Alaphilippe en co. bakten er tot dusver amper iets van.

De laatste wedstrijdkilometers van Evenepoel dateren van eind maart in de Ronde van Catalonië, waar hij twee ritten won. — © Getty Images

Wie de topfavoriet is en wie de uitdager, mogen ze zelf uitmaken. Maar dat Evenepoel een hele kluif zal hebben aan Tadej Pogacar, staat vooraf (op papier) vast. De Sloveen legde tot dusver een compleet ander parcours af dan de Vueltawinnaar. Luik is al zijn zevende eendagswedstrijd van het jaar en hij trainde nog niet op hoogte. De twee hadden het normaal gezien al tegen mekaar opgenomen in de UAE Tour, maar Pogacar veranderde last minute zijn plannen en ging in Parijs-Nice Jonas Vingegaard op de zenuwen werken.

Pogacar spurtte in 2021 al naar winst in Luik. — © BELGA

Bij de dames mag een gelijkaardig scenario verwacht worden: een tweestrijd tussen de winnaressen van de voorbije twee jaar, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. Zij zijn de vooruitgeschoven vrouwen voor Liège-Bastogne-Liège Femmes. Vollering bewees in de Amstel Gold Race in vorm te zijn. Van Vleuten is nog op zoek naar haar beste benen.

Waslijstje aan outsiders: van Vlasov tot Van Eetvelt

Wat we krijgen als die grote twee bij de mannen te veel naar mekaar kijken? Wel, dan dienen er zich opportuniteiten aan voor de rest. Aleksandr Vlasov lanceerde vorig jaar nog een tegenaanval op Evenepoel. Quinten Hermans, de tweede van 2022, is er opnieuw bij. Maximilian Schachmann tekent dit jaar ook opnieuw present. Groupama-FDJ stuurt Valentin Madouas én David Gaudu naar Luik. Tom Pidcock behoort ook tot de outsiders, net als Pello Bilbao en Enric Mas. Olympisch kampioen Richard Carapaz staat ook op de deelnemerslijst en AG2R-Citroën vaardigt Benoît Cosnefroy en Ben O’Connor af. Vanuit Belgisch perspectief is het uitkijken naar wat Tiesj Benoot kan betekenen en wat Lennert Van Eetvelt in zijn mars heeft.

Quinten Hermans stond vorig jaar mee op het podium in Luik, na Evenepoel maar voor Van Aert. — © EPA-EFE

Bij de vrouwen zijn Elisa Longo Borghini, Juliette Labous en Ashleigh Moolman de rensters die Van Vleuten en Vollering kunnen verrassen.

Zo was het vorig jaar: de grote Evenepoel-show

Met bravoure en overmacht demonstreerde Remco Evenepoel vorig jaar. Nadat zijn ploegmaats Julian Alaphilippe en Ilan Van Wilder uitgeschakeld werden bij een ernstige valpartij, koos de wereldkampioen in spe zijn moment op La Redoute. Daar ging hij zo hard tekeer dat alleen Neilson Powless enkele tientallen meters lang vergeefs probeerde aan te klampen, maar al snel inzag dat er geen maat op Evenepoel stond. Als een gelanceerde raket stoof hij door en op enkele kilometers van de streep in Luik kon hij al een zegegebaar maken. Hij haalde het uiteindelijk met meer dan driekwart minuut voorsprong. Achter hem smolt het wat samen en spurtte een groep van dertien renners voor de twee resterende podiumplekken. Hermans en Van Aert zorgden ervoor dat er die dag drie Belgische vlaggen gehesen moesten worden.

Kan de 40-jarige Annemiek van Vleuten nog eens toeslaan in Luik? — © BELGA

Bij de dames was Annemiek van Vleuten al als eerste boven op La Redoute. Even later dichtte ze een gat op de ontsnapte Grace Brown om haar vervolgens ook af te schudden en solo richting Luik te rijden. Daar legden Brown en Vollering beslag op de resterende podiumplekken.