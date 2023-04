Vernieuwd wandelgebied verbindt vijf Haspengouwse kerkdorpen

In Piringen is er een nieuw startpunt van de wandelroute. — © Dirk Roefflaer

Woensdagochtend is in Piringen een nieuw startpunt voor de wandeling ‘Pittoreske kerkdorpen’ onthuld. De bestaande routes kregen een update en er werden wandellussen en twee bijkomende startplekken toegevoegd. Naast Zammelen, Gors-Opleeuw en Beukenberg kunnen wandelaars voortaan ook vanuit Piringen en Jesseren de Haspengouwse kerkdorpen verkennen. De afstanden variëren van 4 tot 22 km. De bewegwijzerde routes voeren door de valleien van de Mombeek, Marmolbeek, Sint-Annabeek en Fonteinbeek. Delen van de routes lopen o.a. over ‘het fruitspoor’ en het Romeinse aquaduct van de Beukenberg. Onderweg kom je meerdere kastelen en de burcht van Kolmont tegen.

De opening vond plaats in bijzijn van gedeputeerden Bert Lambrechts en Inge Moors en de schepenen van Toerisme uit Borgloon, Kortessem en Tongeren. Daarnaast waren ook de betrokken partners aanwezig die actief werken aan de landschappen en natuurgebieden die de routes aandoen: Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, Natuurpunt en Limburgs Landscahp vzw, samen met het landschapsteam.

De wandelkaart ‘Pittoreske kerkdorpen’ is te koop bij de toeristische diensten en via www.wandeleninlimburg.be. In de toekomst komen er nog 50 nieuwe vertrekpunten bij en op 10 september wordt de nieuwe wandelbox gelanceerd. (diro)